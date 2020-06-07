07 Haziran 2020 Pazar 10:26 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 10:26

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, kendini asarak intihar eden 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in (21), Ümit U. (22) isimli şahıs tarafından bayıltana kadar dövüldüğü ortaya çıktı. Alryna Çakır'ın olayın ardından polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde yapılan paylaşımlar nedeniyle açıklama yaptı. Peki Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır neden öldü? Aleyna Çakır (Sema Esen) intihar mı etti? İşte detaylar...

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Aleyna Çakır'ın neden öldüğüne ilişkin açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada, 3 Haziran’da Ankara’nın Keçiören ilçesinde intihar etmiş halde bulunan Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde paylaşımlar yapılması nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti. İşte Aleyna Çakır'ın neden öldüğüne dair Ankara Emniyetinden yapılan açıklama.

ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?

1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki bir genç kızdır. Takma isim kullandığı bilinen Aleyna Çakır'ın asıl ismi Sema Esen'dir.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, geçen çarşamba gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etmiş şekilde ölü bulundu. Aleyna Çakır'ı cansız bedenini bulan arkadaşı Ümit U.’nun 17 Nisan günü bayıltana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram’dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.

ALEYNA ÇAKIR, YAŞADIĞI OLAYI BÖYLE ANLATMIŞ

Esen’in kendisine geldikten sonra karakola giderek koruma talep ettiği ve şikayetçi olduğu ifadesi ortaya çıktı. Şiddet olayından yaklaşık 1,5 ay sonra hayata veda eden genç kız, ifadesinde, yaşadıklarını şöyle anlattı:

* 17 Nisan günü 04.00 sıralarında Ümit U.’nun arkadaşı ve benim de tanıdığım E.Ö. eve geldi.

* Kapıyı çalıp, ‘Ümit hakkında konuşmak istiyorum’ dedi.

* Kapıyı araladığımda ikisi de kapıyı iterek, zorla içeri girdi. Evde arkadaşım M.A. da bulunuyordu.

* Ümit içeri girer girmez ‘Seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım’ diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk atmaya başladı.

* Astım hastası olduğum için salonun ortasında bayılmışım. Yaklaşık 20 dakika kadar baygın kalmışım.

* Kendime geldiğimde Ümit U.’nun beni bayılttıktan sonra yerde yatarken telefonuyla Instagram’dan canlı yayın yaptığını öğrendim.

* Beni tehdit eden ve hakaretler eden Ümit’ten şikayetçiyim. Koruyucu tedbirlerin alınmasını talep ediyorum.

'ELLERİNDE VE BACAKLARINDA MORLUKLAR VARDI'

Öte yandan intihar olayından sonra olay yerinde tutulan polis tutanağında, genç kızın, boynunda bornoz kuşağı bulunduğu halde yüzüstü yatar vaziyette olduğu, elleri ile bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer aldı.

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR SERBEST BIRAKILDI

Açıklamada, “17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek Ümit Uygun ve E.Ö.’den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır” denildi.

ALEYNA ÇAKIR'A OTOPSİ YAPILACAK!

Açıklamada ayrıca, “3 Haziran 2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiş, olay yeri ile ilgili tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili olarak Ümit Uygun ve B.G. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.