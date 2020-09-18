Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti! Ümitcan Uygun'un annesi öldü mü?

18 Eylül 2020 Cuma 12:30 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 12:30

Ümitcan Uygun'un annesi öldü mü? sorusu Aleyna Çakır cinayeti sonrası gündeme geldi. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin olayda son dakika gelişme yaşandı. Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun dağlık alanda ölü olarak bulundu. Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Peki Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygur intihar mı etti, öldürüldü mü?

Yapılan ilk incelemede Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi. Ümitcan Uygun'un annesinin öldürülmüş olup, intihar süsü verildiği de ihtimaller arasında... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharının ardından gözler Müge Anlı'ya çevrildi. İntihar ettiği öne sürülen Gülay Uygun'un ailesi yaşananlardan Müge Anlı'yı sorumlu tuttu. Ölüm haberinin ardından açıklama yapan Ümitcan Uygun ve babası, Gülay Uygun'un 'Ölümümden Müge Anlı sorumludur' yazılı bir not bıraktığını söyledi.

Söz konusu iddialar ardından Müge Anlı'dan açıklama geldi. Anlı, 'Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi ne babayı tanırım, ne de Ümitcan'ı tanırım. Ne hanımefendinin adını ne de fotoğrafını vermişim. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım. Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben onun doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor.' dedi.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ ÖLDÜ MÜ?

Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde bir akrabasının evine gittiğini belirterek dışarı çıktı. Gülay Uygun'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

Annesinin hayatını kaybettiği yerde Ümitcan Uygun, babası ve avukatları kameralara konuşarak, Gülay Uygun'un ardında bir not bırakarak intihar ettiğini söyledi.

Avukat Çağatay Cengiz de Müge Anlı'nın programında dile getirilen iddiaları hatırlatarak "Gülay Uygun sabah saatlerinde bana 'Bu iftirayı nasıl kaldıracağım' diye mesaj attı. Akşam saatinde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.

MÜGE ANLI'DAN İDDİALARA YANIT

Ünlü sunucu sosyal medyadaki eleştirilerin ardından canlı yayında açıklama yaptı.

Anlı'nın açıklamaları şöyle:

"Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.

Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı." dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.

Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi-babayı tanırım, ne Ümitcan'ı tanırım. Ne hanımefendinin adını ne fotoğrafını vermişim. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım. Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben onun doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor.

Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıptan gelecek rapora bağlıdır. O ayrı bir konudur. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor."

ÜMİT CAN UYGUN'UN ANNESİYLE İLGİLİ AKIL ALMAZ İDDİA

Canlı yayına bağlanan bir görgü tanığının iddiası ise şoke etkisi yarattı. Bağlanan kişi Ümit Can Uygun'un annesinin çocuk eğitimeni olduğunu belirtti ve "Yurtta çalışan Ümit'in annesinin kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum." açıklamasında bulundu. Bu açıklama ardında çok fazla iddia bulunduğunu ve söylenti olduğunu belirten Müge Anlı, "Ama madem çocuk eğitmenisiniz, keşke biraz kendi çocuğunuzu da eğitseydiniz." diye seslendi. Bu gelişme ardından Müge Anlı, 17 Eylül tarihinde yapılan yayında son dakika gelişmesini paylaştı. Kendilerine gelen görüntülerin ve görgü tanıklarının ifadelerinin ihbar olarak değerlendirildiğini söyleyen Müge Anlı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışma başlattığını duyurdu.

Yaşanan gelişmeler ardından savcı programda konuşan tanıkların ifadesine başvurmaya karar verdi ve şüphelilerle ilgili HTS kayıtları savcılığa ulaştı. Soruşturmanın avukatı Tuğçe Hanım, Ümit Can Uygun'un Aleyna'yı öldürmüş olmasa dahi ceza alabileceğinin altını çizdi.

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