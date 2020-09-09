Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Uygun Müge Anlı'ya konuştu! Ümit Uygun'dan kan donduran ifadeler!

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:14 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 14:14

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayında Aleyna Çakır'ın arkadaşı şoke eden ifadelerde bulundu. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ağzına silah dayadığını iddia eden arkadaşı Selin'in açıklamalarının ardından Ümit Uygun ekrana bağlandı. İşte Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı.

Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümit Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.

Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş, yayına bağlanarak “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi. Genç kızın ailesi ise bu sözlerin üzerine çılgına döndü.

Ümit Uygun, "Anne babanın ağlamasına inanmıyorum..." derken anne baba stüdyoda sinir krizi geçirdi.

Öte yandan sosyal medyada, erkek arkadaşın ismiyle etiket oluşturuldu ve gündeme oturdu.

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN ÜMİT UYGUN CANLI YAYINA BAĞLANDI!

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) ölümünden suçlanan erkek arkadaşı canlı yayına bağlanarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş sorumlu Ümit Uygun "Özür dileyerek konuşuyorum suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum Selin ağzıma silah soktu diyen hanımefendi pandemi döneminde benim kız arkadaşımı arayıp benim evimde kalan insan ben cenazesini kendi elimle götürdüm..." diyerek açıklamalar yaptığı sırada Aleyna Çakır'ın anne ve babası sinir krizi geçirerek açıklamalarda bulundu....

Böyle insanları gezdirmeyin, bugün benim çocuğum... Allah seni bildiği gibi yapsın. Şu çocuğun haline bak, sen insan olsan...

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı. Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ü.U. tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.

Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş, yayına bağlanarak "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi. Genç kızın ailesi ise bu sözlerin üzerine çılgına döndü. Öte yandan sosyal medyada, erkek arkadaşın ismiyle etiket oluşturuldu ve gündeme oturdu.

Kızının ölümünden sevgilisi Ümit Uygun'u suçlayan aile, Anlı'dan yardım istemek için canlı yayına katıldı. Olayı tüm ayrıntılarıyla işleyen Müge Anlı, yeni bir son dakika gelişmesini aktardı.



TIRNAK İÇLERİNDE ERKEK DNA'SI BULUNDU

Edinilen son dakika bilgisine göre; Aleyna Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulundu. Kuvvetli bir mücadele sonucunda bu izlerin ortaya çıktığı ifade edildi. İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Ümitcan U. tarafından ölesiye dövüldüğü ortaya çıkmıştı.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN İZLEYİCİ

"Dün gördüm ama çalıştığımız için bugün bağlanabildim. Biz aynı mekanda çalışıyorduk. Aleyna ile Kızılay'da bir mekanda yemek yedik. Aleyna şu an pandemiden çalışamıyorum okumak istiyorum dedi. Aleyna sen memur olabilirsin başvuru yaptın mı diye sordum, ben okumak istiyorum sen üniversite mezunusun sen beni okula yazdırır mısın Ümitcan'dan ayrılman lazım dedim, ben kurtulmaya çalışıyorum siz görmüyor musunuz dedi..."

"Aleyna'yı ben öldürdüm hepinizi öldürürüm kimsenin ruhu duymaz" dedi mekandaki herkes duydu "Ümit, Aleyna'yı öldürdüğünü söyledi. "

ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

Daha hayatının baharında olan Aleyna Çakır'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını hüzne boğdu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

İntihar ettiği süsü verildiği bilinen genç kızın ailesi kızlarının hayat dolu olduğunu ve intihar etmeyeceğini söylerken sosyal medyada dayak yediği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Aleyna Çakır (Sema Esen) kimdir? Aleyna Çakır neden öldü?