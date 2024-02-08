İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6074
  • EURO
    33,1073
  • ALTIN
    2000.55
  • BIST100
    8888.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Estetik ameliyatı olan kadından akılalmaz firar girişimi! Hastaneden kaçmaya çalıştı
Yaşam

Estetik ameliyatı olan kadından akılalmaz firar girişimi! Hastaneden kaçmaya çalıştı

Şişli'de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Narkozun etkisinde olduğu söylenen ve üstünde hem ameliyat kıyafeti hem de drenler olan kadın; doktor, hemşire ve çalışanlar tarafından son anda durduruldu. İlginç anlar kameralara yansıdı.

IHA8 Şubat 2024 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Estetik ameliyatı olan kadından akılalmaz firar girişimi! Hastaneden kaçmaya çalıştı

HABERİN
VİDEOSU
ABONE OL

Olay, dün akşamüstü Şişli Fulya'daki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye geldi. Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı. Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmak istedi.

MASRAFLARI ÖDEMEMEK İÇİN KAÇTI İDDİASI

Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu. Yabancı dilde yanına gelen doktor ve hemşirelere küfür ettiği iddia edilen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı. Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı. Yaşanan ilginç olay ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.