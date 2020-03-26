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Yaşam

Evde ekmek nasıl yapılır? Evde kolay ekmek yapımı tarifi

Sofraların vazgeçilmez lezzeti ekmek tarifi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Evde kendi ekmeğini yapmak isteyen vatandaşlar, 'evde ekmek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını arıyor. Hemen hemen herkesin her öğünde tükettiği ekmek tarifini haberimizde derledik. Peki evde ekmek nasıl yapılır? İşte evde kolay ekmek yapımı tarifini merak edenler ve evde ekmek tarifini denemek isteyenler için nefis bir tarif...

26 Mart 2020 Perşembe  17:06 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:06
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Evde ekmek yapmak isteyen birçok vatandaş kendi ekmeğini evde hazırlamak için evde ekmek tarifini aratıyor. Ekmek gündelik yiyecek ihtiyaçlarının başında geliyor. Ekmeği evde yaparak fırına ya da bakkala gitmek zorunda kalmayabilirsiniz. Peki evde kolay ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek tarifi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Sadece 5 malzeme ile yapabileceğiniz kolay ekmek tarifi ve malzemelerini haberimizde derledik. İşte hem kolay hem de lezzetli evde ekmek tarifi…

Evde Ekmek Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

-2 yemek kaşığı kuru maya

-1 yemek kaşığı toz şeker

-1,5-2 su bardağı ılık su (350 ml)

-4 su bardağı un (500 g)

-2 tatlı kaşığı tuz

-Üzeri için: yoğurt

EVDE EKMEK TARİFİ (YAPILIŞI)

İlk olarak bir kabın içine kuru (instant maya) koyulur. Mayanın çözünmesi için kabın içerisine ılık su ve şeker ekleyerek karıştırılır. Kuru instant maya hızlı bir şekilde mayalandığı için 10 dakika beklemek yeterli olacaktır. Normal maya kullanacaksanız 8-10 dakika arası mayanın aktifleşmesi için bekletirseniz yeterli. Eğer yaş maya kullanacaksanız aynı şekilde çözdürerek kullanabilirsiniz.

Yoğurma kabının içerisine unu koyup, üzerine tuz eklenir. Ortası havuz şeklinde açılan unun ortasına ayrı bir kapta çözülen maya, su ve şeker karışımı dökülür ve yoğurmaya başlanır. El ile yoğurmak tercih edilmezse bir spatula yardımı ile karışımı iyice karıştırabilirsiniz. El ile yoğrulduğunda hamur yumuşak olduğu için elinize yapışabilir. Bu durumda elinizi ıslatarak hamuru daha kolay bir şekilde toparlayabilirsiniz.

Daha sonra hamurun üzeri kapatalır ve bir bez ile sararak 40 dakika kadar sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakılır.

Bekleyen hamur şiştikten sonra hamur, un serpilmiş bir tezgahta tekrar yoğrularak toparlanır.

Toparlanan hamurun ucu ıslatılmış bir bıçak ile 8 eşit parçaya ayrılır.

Bölünen hamurlar bezeler haline getirilir, ele ve tezgaha yapışmaması için bol bol unlanır.

Bezeler el yardımı ile yuvarlanıp, kenarları daha ince olacak şekilde rulo haline getirilir. Ekmekleri şekil vermek yerine rulo yapmadan daire şeklinde de pişirebilirsiniz.

Şekillendirilen hamurlar pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine alınıp, üzerine nemli bir bez örtülerek tepsi mayasının gelmesi için 15-20 dakika daha bekletilir. Eğer üzeri nemli bir bez ile örtülmezse hamurların üzeri kuruyup çatlayacaktır.

Tepsi mayası gelen hamurların üzerine fırça yardımı ile çırpılmış yoğurt sürülür. Bu sayede ekmeklerin üzeri nar gibi kızaracaktır.

Son olarak keskin bir bıçak yardımı ile ekmeklerin üzerine kesikler atılıp sonrasında önceden 230°C de ısıtılan fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirilmeye bırakılır. Üzeri kızardığında fırından çıkarıp tüketilebilir.

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