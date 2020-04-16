Kabartma tozuyla (mayasız) ekmek yapılır mı? Kabartma tozuyla mayasız ekmek tarifi

16 Nisan 2020 Perşembe 16:34 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 16:34

Koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde maya kalmadı. Evde ekmeğini kendisi yapan vatandaşlar marketlerde maya bulamadığı için kabartma tozuyla ekmek yapmak istiyorlar. Maya yerine kabartma tozuyla ekmek tarifini haberimizde derledik. Evde mayasız yumuşacık ekmek tarifi ile kendi ekmeğinizi yapabilirsiniz. Kabartma tozuyla ekmek yapımı ve mayasız ekmek yapımını sizler için hazırladık.

KABARTMA TOZUYLA (MAYASIZ) EKMEK TARİFİ

1 çay bardağı su

1 çay bardağı süt

1,5 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un

Üzeri İçin;

Susam

Çörek otu

MAYASIZ EKMEK YAPIMI

Yoğurma kabına 2,5 su bardağı unu alalım, üzerine su, süt, sıvı yağ, kabartma tozu ve tuzu ilave ederek hamurumuzu yavaş yavaş yoğuralım. El ile yoğurmak istemeyenler bir spatula yardımıyla karışımı iyice yedirebilirler.

Daha sonra kalan yarım su bardağı unu ilave edip hamuru toparlayalım. Ele hafif yapışacak kıvamda yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Hamuru çok uzun süre yoğurmamaya özen gösterelim, malzemelerin karışıp, toparlanması yeterli olacaktır.

Hazır olan ekmek hamuru; yağlanmış ve unlanmış olan, 18 cm çapında yuvarlak bir borcama veya uygun büyüklükte bir kek kalıbına aktarılır.

Spatula yardımı ile çok fazla bastırmadan hamur kalıba yayılır. Üzerine dilerseniz yoğurt sürebilirsiniz.

Üzerine isteğe göre susam ve çörek otu serpilip önceden ısınmış 180 derecelik fırında; üzeri kızarana kadar pişirilir. (Pişirme süresi fırına göre değişmekte olup ortalama 30 dakikada pişmektedir)

Pişen ekmeğinizi ilk sıcağı çıktıktan sonra, dilimleyip servise sunabilirsiniz.

MAYASIZ EKMEK YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Ekmek hamurunu sert tutmamalısınız, bu sebeple unu kontrollü şekilde ilave edin.

Ele hafif yapışacak kıvamda, yumuşak bir hamur olmalı. Bu kıvamı yakaladığınızda un ilavesi yapmayın.

Hamuru uzun süre yoğurmamalısınız. Aksi taktirde kabartma tozu etkisini yitirecektir. Malzemelerin karışıp, toparlanması yeterli olacaktır.

Pişireceğiniz kalıbı önceden yağlayıp, unlamanız, piştikten sonra ekmeği çıkarmada kolaylık sağlayacaktır.

Ekmeğinizi tepside de pişirebilirsiniz ancak yumuşak bir hamur olduğu için biraz yayılabilir. Daha düzgün bir şekil alması için kalıp kullanmanız daha düzgün bir ekmek yapmanızı sağlayacaktır.

Fırınların pişirme hızı, kuvveti değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple, pişirme aşamasında kontrollü olmakta fayda vardır. Üzerinin kızarma derecesine ve aldığı renge göre takip etmelisiniz.