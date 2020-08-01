01 Ağustos 2020 Cumartesi 11:16 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 11:16

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Eyyamı bahur Sıcakları bayram boyunca etkisini gösterecek. Sıcaklıkların yükselmesiyle bunalan vatandaşlar denize girmek istiyor. Fakat halk arasında bir inanışa göre Eyyamı Bahurda denize girilmemesi gerektiğidir. Bunu duyanlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Ağustos'un ilk haftası boyunca da sürecek olan Eyyamı bahurda denize girmek zararlı mı? Eyyamı bahurda denize girilir mi? İşte konu hakkında merak edilenler.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Eyyamı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına gireceği duyurulmuştu. Son günlerde artan hava sıcaklıklarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Eyyamı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına giren ülkemizde en serin yerde bile hava sıcaklıklarının 30 derecelerin üzerine çıkacağı bildirildi. Eyyamı bahur sıcaklarında vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkat etmesi gerekiyor. Aydın, Manisa ve Diyarbakır gibi Türkiye'nin en sıcak illerinde ise hava sıcaklıkları 50 dereceyi buldu. Kurban Bayramı boyunca ve takip eden günlerde de etkisini gösterecek olan Eyyamı Bahur sıcakları Ağustosun 7'sine kadar sürecek. Normal sıcaklık değerlerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına sebep olan Eyyamı bahur sıcaklarında denize girilir mi? İşte tüm detaylar…

EYYAMI BAHURDA DENİZE GİRMEK ZARARLI MI?

Eyyamı bahurda denize girilmemesi gerektiğine dair halk arasında bir inanış vardır. Deniz kıyısında oturanların çoğu Ağustos'un ilk haftası Eyyamı bahurda denize girmenin zararlı olduğuna inanır ve girmezler.

Bu tarihlerde ıslak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenlemelere neden olur. Eyyamı bahurda denize girmek, halk arasında Alaca hastalığı denilen bu deri hastalığına neden olur. Ayrıca bu tarihlerde denizin kendini temizlediğine inanılır. Bu yüzden bu bir haftalık süreçte denize girilmemesi gerektiğine inanılır.

Eski zamanlarda bu günlerde denize girenlerin üzerinde mutlaka metal taşıması gerektiğine, aksi halde vucutta lekeler oluşacağına inanılırdı. Bu yüzden inşaat çivisinden ya da başka bir metaden kolye veya bilezik takarlardı.

EYYAMI BAHURDA DENİZE GİRİLİR Mİ?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor.

Halk arasındaki yaygın bir kanıya göre yazın sam yeli estiğinde güneş altında, hem de ıslak olarak kalınınca, derideki su damlacıkları mercek görevi görerek deriyi zedeler ve beyaz lekeler oluşturur. batıl itikata göre kişi üzerinde metal eşya bulundurarak iz kalmayacağını düşünse de korunmanın tek yöntemi iyice kurulanmaktır.

EYYAMI BAHUR NEDİR?

Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

Eyyam Osmanlıcada; günler, gündüzler anlamına gelir. Bahur ise sıcak demektir. Tütsü, buhur, sıcak bastırdığında topraktan çıkan buhar anlamlarına da gelir.

EYYAMI BAHUR'UN KÖTÜ ETKİLERİ

Eyyamıbahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir.

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