Fatih’te akrabalar arasında silahlı kavga
Fatih’te, 2 kişinin yaralandığı akrabalar arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sultanahmet’te akraba olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.
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