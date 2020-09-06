DHA 06 Eylül 2020 Pazar 19:43 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 19:43

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, freni boşalan un yüklü TIR, önündeki TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, kaza sonrası TIR'ın yakıt deposunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde İdil-Cizre karayolu Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İdil’den Habur Sınır Kapısı yönüne giden Selahattin Tanrıkulu yönetimindeki 73 SS 414 plakalı un yüklü TIR, freninin boşalması sonucu 17 YR 277 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Tanrıkulu ile yanındaki Mahmut Akın ile Abdurrahman Öner TIR'da sıkıştı. TIR'daki un çuvalları çevreye saçılırken, yakıt deposunda ise patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, TIR'da sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Öndeki TIR'da bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Selahattin Tanrıkulu, Mahmut Akın ve Abdurrahman Öner hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Kaza nedeni ile ulaşıma kapanan Cizre-Nusaybin ve İdil-Cizre karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kazada yaşamının yitiren Selahattin Tanrıkulu, Mahmut Akın ve Abdurrahman Öner’in cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.