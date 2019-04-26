Feci kazada 3 yaşındaki Nisa hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevre yolu Caddesi ile Hasanköy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Kavşağı'ndan Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 60 AJ 363 plakalı tır, aşırı süratli olması nedeniyle kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada Antalya Çevre Yolu Caddesinden Hasanköy Caddesi istikametine dönüş yapan Hasan G. yönetimindeki 42 NV 775 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Fatma G. ve 3 yaşındaki kızı Nisa G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Nisa G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, küçük Nisa’nın hayatını kaybettiği kazanın görüntülerine ulaştı. Görüntülerde otomobilin kendisine yeşil yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada tırın ışık ihlali yapmasının ardından otomobile çarptığı görülüyor.