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Feci olay: Yaşlı kadın, evde çıkan yangında öldü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Sultan Türkan (85), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında, yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Yeşilova ilçesine bağlı Akça köyde Sultan Türkan'ın yalnız yaşadığı evde, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın, bir anda büyüyüp, evi sardı. Alevleri gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Sultan Türkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Sultan Türkan'ın cansız bedeni morga konuldu.
 
 
Sultan Türkan'ın eşini kaybettikten sonra 21 yıldır yalnız yaşadığı belirtildi.

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