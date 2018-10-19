Felçli anne babası için iki ev arasına ahşap köprü yaptı

Alacahöyük Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası emekli Hamza Çakal (60), AA muhabirine, evinin yanındaki binada yaşayan felçli anne babasının bakımını üstlenen eşi Perihan Çakal'ın bacağında protez olduğunu, her gün merdiven inip çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

Eşinin, anne babasının bakımını vefat edene kadar üstlendiğini söyleyen Çakal, "Hem annem hem babam felçli olduğu için eşim onların bakımını yapıyordu. Onun da ayağında protez var. Eşim yıllar boyunca merdiven inip çıkıyordu ve yoruluyordu. Ben de 2006 yılında bir inşaat ustası ile köprü projesi yaptım. Evden eve köprü yaparak eşimi rahat ettirdim." dedi.

Köprüde şimdi sebze yetiştiriyorlar

Anne ve babasının birkaç yıl önce vefat etmesinin ardından köprüyü adeta bahçeye çevirdiklerini ifade eden Çakal, şunları dile getirdi:

"Sokağın ortasına kendi imkanlarımızla köprü yaptık. Diğer evin merdivenini iptal ettik. Misafir gelince direkt köprüden diğer eve geçiriyoruz ve orada kalıyor. İki evi tek bir ev haline getirdik. Aynı zamanda köprü uzun olunca bahçeye de çevirdik. Eşimle benim günlük sebze ihtiyacımızı karşılayan bir alan olmuş oldu. Biber, domates, salata, fasulye, soğan, bamya gibi birçok sebzeyi köprü üzerinde yetiştirip tüketiyoruz."

Bacağında protez bulunduğunu aktaran Perihan Çakal ise "Kayınvalidem ile kayınpederim felçliydi ve bakımlarını ben yapmak zorundaydım. Bacağımda da protez var. Hem o tarafta hem bu tarafta merdiven var. İn, çık beni yoruyordu. Sürekli iki ev arasında merdiven inip çıkmak zorunda kalıyordum. Eşim bana bu köprüyü yaptırdı. Biraz ilginç oldu tabii ki, mahalleden geçenler burayı görünce fotoğraflarını çekip gidiyor." dedi.

Bahçeleri olmadığını belirten Çakal, "Ben bahçe yapmayı da seviyorum. Kayınvalidem ve kayınpederim vefat ettikten sonra köprüyü bahçeye çevirdim. Evin tüm sebze ihtiyacını şimdi buradan karşılıyorum." ifadesinde bulundu.