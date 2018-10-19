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Felçli anne babası için iki ev arasına ahşap köprü yaptı

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan Hamza Çakal, felçli anne babasının vefatından önce bakımlarını üstlenen eşinin her gün merdiven inip çıkmaması için 12 yıl önce iki ev arasında yaptırdığı 14 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğindeki ahşap köprü dikkat çekiyor.

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Alacahöyük Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası emekli Hamza Çakal  (60), AA muhabirine, evinin yanındaki binada yaşayan felçli anne babasının  bakımını üstlenen eşi Perihan Çakal'ın bacağında protez olduğunu, her gün  merdiven inip çıkmak zorunda kaldığını anlattı.
 
Eşinin, anne babasının bakımını vefat edene kadar üstlendiğini  söyleyen Çakal, "Hem annem hem babam felçli olduğu için eşim onların bakımını  yapıyordu. Onun da ayağında protez var. Eşim yıllar boyunca merdiven inip  çıkıyordu ve yoruluyordu. Ben de 2006 yılında bir inşaat ustası ile köprü projesi  yaptım. Evden eve köprü yaparak eşimi rahat ettirdim." dedi.
 
Köprüde şimdi sebze yetiştiriyorlar
Anne ve babasının birkaç yıl önce vefat etmesinin ardından köprüyü  adeta bahçeye çevirdiklerini ifade eden Çakal, şunları dile getirdi:
 
"Sokağın ortasına kendi imkanlarımızla köprü yaptık. Diğer evin  merdivenini iptal ettik. Misafir gelince direkt köprüden diğer eve geçiriyoruz ve  orada kalıyor. İki evi tek bir ev haline getirdik. Aynı zamanda köprü uzun olunca  bahçeye de çevirdik. Eşimle benim günlük sebze ihtiyacımızı karşılayan bir alan  olmuş oldu. Biber, domates, salata, fasulye, soğan, bamya gibi birçok sebzeyi  köprü üzerinde yetiştirip tüketiyoruz."
 
Bacağında protez bulunduğunu aktaran Perihan Çakal ise "Kayınvalidem  ile kayınpederim felçliydi ve bakımlarını ben yapmak zorundaydım. Bacağımda da  protez var. Hem o tarafta hem bu tarafta merdiven var. İn, çık beni yoruyordu.  Sürekli iki ev arasında merdiven inip çıkmak zorunda kalıyordum. Eşim bana bu  köprüyü yaptırdı. Biraz ilginç oldu tabii ki, mahalleden geçenler burayı görünce  fotoğraflarını çekip gidiyor." dedi.
 
Bahçeleri olmadığını belirten Çakal, "Ben bahçe yapmayı da seviyorum.  Kayınvalidem ve kayınpederim vefat ettikten sonra köprüyü bahçeye çevirdim. Evin  tüm sebze ihtiyacını şimdi buradan karşılıyorum." ifadesinde bulundu.

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