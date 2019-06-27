30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7759
  • 6,57
  • 261.129
  • 94.831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Fethiye'de balıkçıların ağına 400'er kiloluk 2 köpek balığı takıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, balıkçılar tarafından her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyunda 'camgöz' cinsi 2 köpek balığı yakalandı. Köpek balıkları, araştırmalarda kullanılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne götürüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gece saatlerinde Fethiye'den denize açılan 'Salih Reis - 1' isimli tekneden atılan ağlara, saat 05.00 sıralarında Kızılada açıklarında iki köpek balığı takıldı. Balıkçılar, 2 saat boyunca ağlara takılan balıkları tekneye almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpek balığı Fethiye Sahil Bandı'na getirildi. Her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyundaki iki 'camgöz' cinsi köpek balığı vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Çevredekiler ise o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi. İki köpek balığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü. Köpek balıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uzaktan goril sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Uzaktan goril sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Büyük panik! Polis önündeki tüm araçları uyardı

Büyük panik! Polis önündeki tüm araçları uyardı

Yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

İlk kez canlı yayında kozlarını paylaştılar

İlk kez canlı yayında kozlarını paylaştılar

Şehit Eren'in adı göklerde olacak

Şehit Eren'in adı göklerde olacak

Statta meydana gelen izdihamda 15 kişi öldü

Statta meydana gelen izdihamda 15 kişi öldü

Trump'tan İran'a asker göndermeyle ilgili flaş açıklama

Trump'tan İran'a asker göndermeyle ilgili flaş açıklama
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Az kişi tarafından biliniyor! Görenler hayran kalıyor...

Az kişi tarafından biliniyor! Görenler hayran kalıyor...

'Türk Yıldızları' büyüledi...

'Türk Yıldızları' büyüledi...

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA