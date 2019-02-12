Firari FETÖ'cü Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yakalandı

Mide kanaması geçirdiği belirlenen zanlı, polis nezaretinde hastanede tedavi altına alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hakkında Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/220 sayılı kararına istinaden FETÖ/PDY terör örgütü firarisi olarak arandığı tespit edilen Veysi Demir'in Mardin'in Kızıltepe ilçesi Aşiti Mahallesi'nde bir adreste saklandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ''Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 11 Şubat günü aynı adreste yakalanıp adli makamlara sevk edileceği esnada şahsın rahatsızlığını beyan etmesi üzerine ambulansla hastaneye sevk edilmiş, yapılan muayenesinde mide kanaması geçirdiği tespit edilmiş ve müşahede altına alınmıştır. Doktorların Veysi Demir'in yaklaşık 3 gündür mide kanaması geçirdiği ve hastanede tedavisine devam edilmesi şeklinde beyanları üzerine zanlının Mardin Devlet Hastanesindeki tedavisi polis gözetiminde devam etmektedir” denildi.