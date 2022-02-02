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Yaşam

Fırtına sebebiyle feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı, Bozcaada-Geyikli hattında ise tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar ha

DHA2 Şubat 2022 Çarşamba 16:52 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:52
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den ise saat 19.00'da sefer yapılacağı belirtildi.

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