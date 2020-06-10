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Yaşam

Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde rampadan inerken freni boşalan sondaj kamyonu 2 evin duvarına çarptıktan sonra bir eve girdi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA10 Haziran 2020 Çarşamba 21:17 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 21:17
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Kaza akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen sondaj kamyonu, rampadan inerken, frenleri boşalınca hızı arttı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 2 evin duvarına çarptıktan sonra bir evin içerisine girdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada kamyonun altında kalan 1 kadın ve 1 kişi ile moloz yığınları altında kalan sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri aracın altında kalan 1 kadın ile araç içinde sıkışan sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı. Aracın altında kalan Ruhinaz Mutlu'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan kamyon sürücüsü araçtan çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü ile yaralanan kişi, 112 Acil ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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