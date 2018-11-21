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Gaziantep'te pastanede 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te bir pastanede ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledikleri bir pastaneye operasyon düzenledi.

İş yerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, poğaça fırınının arka kısmına gizlenmiş vaziyette 320 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla pastanedeki iki şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

 

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