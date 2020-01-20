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Yaşam

Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA20.01.2020  21:50 - Güncelleme: 20.01.2020  21:50

Alınan bilgiye göre, Gaziantep istikametinin 7. kilometresindeki Çakmak mevkisinde Muhammed El Cüneyd (39) yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil ile A.D'nin (49) kullandığı 33 BYL 86 plakalı tır çarpıştı.

Suriye uyruklu oldukları öğrenilen otomobil sürücüsü El Cüneyd ve otomobildeki 4 yaşındaki Hüsam El Cüneyd olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hafif yaralanan 3 yaşındaki Hazin, 11 yaşındaki Ali El Cüneyd ve Aliye Haffar, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

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