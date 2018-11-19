Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik, Hacıbaba, İncilikaya ve Vatan mahallelerindeki 9 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 985 gram esrar, 490 gram eroin, 23 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 295 lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.