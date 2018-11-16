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Gaziantep'teki kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te ve İslahiye ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 1 kilo 600 gram esrar, 4 bin 784 adet ecstasy hap, 16 gram scunk esrar maddeleri, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 720 TL para, 1 adet tabanca, 27 adet gümrük kaçağı viski ile 2 adet şarap ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs, yasal işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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