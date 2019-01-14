'Geç yaşta evlenme boşanmaları artırıyor'

Beykoz Kavacık Yıldırım Bayezit Camisi’nde dün sabah namazında gençlerle buluşan Müftü Yılmaz, millet olmanın temel esasları olduğunu ve bunların başında dinin geldiğini anlattı.

AİLENİZE SAHİP ÇIKIN

Müftü Yılmaz, gelecekte büyük ekonomik sıkıntılar çekmemek ve aile yapısının korunması için gençlere sahip çıkılması gerektiğini hatırlatarak, “Güçlü bir aile yapımız var diye övünüyoruz ama son zamanlarda Batı’dan gelen bireyselci felsefenin ürünleri diziler ve filmler yoluyla bizim de dünyamıza tesir ediyor. Evlenme yaşı yukarı çekiliyor, boşanmalar artıyor. Ailenin bizde de kaygı verici noktalara gelmeye başladığını bilmeli, hem aileye hem de çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. O yüzden gençlerimizi ve gençliğimizi önemsiyoruz” dedi.