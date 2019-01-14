'Geç yaşta evlenme boşanmaları artırıyor'
İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Türkiye’de “Güçlü bir aile yapımız var” diye övünüldüğünü ancak Batı’nın bireyselci felsefesinin diziler ve filmler yoluyla halkı olumsuz etkilemeye başladığını belirterek, “Evlenme yaşı yukarı çekiliyor, boşanmalar artıyor” dedi.
Beykoz Kavacık Yıldırım Bayezit Camisi’nde dün sabah namazında gençlerle buluşan Müftü Yılmaz, millet olmanın temel esasları olduğunu ve bunların başında dinin geldiğini anlattı.
AİLENİZE SAHİP ÇIKIN
Müftü Yılmaz, gelecekte büyük ekonomik sıkıntılar çekmemek ve aile yapısının korunması için gençlere sahip çıkılması gerektiğini hatırlatarak, “Güçlü bir aile yapımız var diye övünüyoruz ama son zamanlarda Batı’dan gelen bireyselci felsefenin ürünleri diziler ve filmler yoluyla bizim de dünyamıza tesir ediyor. Evlenme yaşı yukarı çekiliyor, boşanmalar artıyor. Ailenin bizde de kaygı verici noktalara gelmeye başladığını bilmeli, hem aileye hem de çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. O yüzden gençlerimizi ve gençliğimizi önemsiyoruz” dedi.
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