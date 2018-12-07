Gençlere Kudüs bilinci aşılanacak

Uluslararası Genç Aktivistler Derneği’nce 7-9 Aralık’ta gerçekleştirilecek “Beytülmakdis Senindir Kış Kampı”yla üniversite öğrencilerinin, Kudüs ve Mescid’i Aksa ile ilgili bilgi ve donanım kazanmaları, Filistinli Müslümanlar için projeler üreterek, onların mücadelesine destek olması hedefleniyor. Marmara Bölgesi’nde üniversite öğrenimine devam eden 80 gencin bir araya geleceği kamp 7 Aralık’ta Büyükçekmece’deki bir otelde başlayacak. Kudüs konusunda bilgi sahibi 12 yetkin konuşmacının eğitim vereceği, 3 gün sürecek kamp boyunca Filistin’le ilgili çalıştaylar, yarışmalar, sinema gösterimleri düzenlenecek. Kampta, Hamas sözcüsü ve milletvekili Sami Ebu Zuhri “Kudüs İntifadası ve Hamas’ın Kuruluşu”, Filistinli yazar, siyasi ve analist Dr. Said Elhac “Oslo anlaşması sonrası Filistin’in devlet yapısı”, Filistinli araştırmacı Dr. Vail Meşvehi “Aksa’nın Korunmasında Gazze’nin Önemi”, 20 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Filistinli aktivist Mervan Ebu-Musab da “İşgal Hapishanelerinde 20 yıl anıları” başlıklı konuları gençlerle paylaşacak. Kamp sonunda yapılacak değerlendirme sınavındaki sorulara en doğru ve kapsamlı cevapları veren bir genç de Kudüs’e gitmeye hak kazanacak. Uluslararası Genç Aktivistler Derneği Genel Koordinatörü Tevfik Yazıcılar “Kudüslü kardeşlerimizin yanında olmak, orada yaşananları gençlerin daha iyi anlayabilmesini sağlayabilmek ve Kudüs’ün kurtuluşunun hamasi söylemlerden değil ilmi temelli çalışmalardan geçtiğinin bilincinde olan gençler yetiştirmek için bir kamp programı hazırladık. Kudüs sevgisinin yanında doğru bilgi ile donanan gençlerin Filistinli kardeşleri için daha fazla proje üretmesi ve destek olmasını amaçlamaktayız” dedi.