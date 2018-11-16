Giresun ve Ordu’da tefecilere operasyon: 5 gözaltı

Giresun ve Ordu’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde, iş yerlerinde ve tespit edilen araçlarında yapılan aramalar neticesinde, bir adet 7.65mm çapında ruhsatsız tabanca 6 Adet 7.65 mm çapında dolu fişek, 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal madalyon ve sikke, 57 adet 9mm çapında dolu fişek ve çok sayıda belge, doküman, tapu, senet, çek kağıtları ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A,Ö.K, S.T.C, M.K ve O.S isimli 5 şüpheli hakkında “Tefecilik” suçundan adli tahkikata başlatıldı.