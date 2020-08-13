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Yaşam

Giresun'da Kovid-19 karantinası

Giresun'da bir mahallenin bazı mevkilerinde Kovid-19 tespit edildiği için karantinaya alındı.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 19:54 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 19:54
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 Giresun'un Güce ilçesinde bir mahallenin bazı mevkileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Şahin Demir başkanlığında toplandı.

Kovid-19 bulaşının engellenmesi amacıyla Tevekli Mahallesi'nin Kıran Küme Evleri, Merkez Küme Evleri, Topçalı Küme Evleri mevkileri ile Kuz Küme Evleri mevkisi 8 no'lu apartman ile Hendenli Küme Evleri mevkisi 1 no'lu apartman 27 Ağustos'a kadar karantinaya alındı.

Karantina sürecinde fındık hasadı gibi bölgesel tarımsal faaliyetlerin aksamasını önlemek için bölge içindeki tarımsal faaliyetlere devam edilmesine karar verildi.

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