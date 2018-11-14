Gizli şekeri olana sıkı takip

Dünya genelinde 425 milyondan fazla kişinin diyabetle yaşadığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubundaki tüm nüfusa diyabet taraması yapılacağını bildirdi. Koca 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yürütülecek kampanyalarla özellikle diyabetin aile üzerindeki etkileri konusunda farkındalık oluşturulacağını ve hastalıktan etkilenen ailelerin destekleneceğini kaydetti. Sağlık Bakanlığınca da yürütülen “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020” programına ilişkin bilgi veren Koca, diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için belirlenen amaçlar çerçevesinde, diyabet yönetimi için diyabetin önlenmesi ve erken tanı konulmasının sağlanacağını, diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisine de imkan verileceğini aktardı. Aile hekimlerine yönelik riskli kişilerde tarama kriterleri konusunda çalışmaların tamamlandığını belirten Fahrettin Koca, “Aile hekimleri için ‘Diyabet Yönetim Modülü’ geliştirildi. Diyabetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. Aile hekimlerimizce risk grubundaki tüm nüfus taranarak, diyabet tanısı almamış hastalar tespit edilecek ve bu kişilerin birinci basamak sağlık merkezlerinde takipleri sağlanacak” diye konuştu.