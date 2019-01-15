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Göbeklitepe modası

Başkan Erdoğan’ın 2019’u ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesinin ardından Şanlıurfa’ya ilgi arttı. Modacılar, tarihi ören yerindeki hayvan figürlerinden tasarladıkları 30 kıyafeti özel bir defileyle tanıtacak.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe’de bulunan dikili taşların üzerindeki hayvan figürlerinden yola çıkılarak tasarlanacak kıyafetler, düzenlenecek defilede sergilenecek. Şehri Medeniyet Kültür Projesi yürütücüsü Savaş Uğurlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kentte 17 Nisan’da büyük bir organizasyon gerçekleştireceklerini söyledi. 

DEFİLE ŞANLIURFA’DA

Uğurlu, tarihi ören yerinin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getirerek, Göbeklitepe’deki taşlarda bulunan hayvan figürlerinden esinlenerek dev bir defile hazırladıklarını bildirdi. Tasarımcı Aydın Yılmaz’ın 30 ayrı hayvan figürünü kullanarak tasarladığı giysilerin yer alacağı defilede 30 mankenin görev yapacağını ifade eden Uğurlu “Baş modelimiz Özge Ulusoy olacak. Aslan, yılan, kertenkele ve birçok ilginç figür var. Modayla bütünleşince bu kıyafetler yurt dışından gelenlerin de ilgisini çekecek ve iyice giyilebilir bir hal alacaktır” diye konuştu.

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