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Güngören tramvay seferlerinde aksama

Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

  • DHA
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Tramvay seferleri yapılamayan Zeytinburnu-Güngören arasındaki İETT ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu - Güngören İstasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.

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