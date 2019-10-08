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Gurbetçilerin kavgası kanlı bitti

Hamburg’da yaşayan Nejdet Uzun, uyuşturucu alıp kendisini rahatsız eden komşusu Teyfik T.’den şikâyetçi oldu. İkili arasında bu nedenle çıkan tartışmada Teyfik T., Uzun’u bıçaklayarak öldürdü.

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Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olan Teyfik T. (54), uyuşturucu aldıktan sonra komşusu Nejdet Uzun'u (47) rahatsız etmeye başladı. Uzun da, birkaç kez polise başvurarak, komşusunun son bir yıldır çıplak vaziyette kapısına dayandığını söyleyip şikâyetçi oldu.
 
OĞLU DA YARALANDI
Bu nedenle önceki sabah ikili arasında yeniden tartışma çıkınca, yanında bulunan bıçağı çıkaran Teyfik T., Nejdet Uzun ve oğlu İsmail Uzun'u (23) çeşitli yerlerinden bıçakladı. Nejdet Uzun olay yerinde ölürken, yaralı halde kaçan oğlu ise canını zor kurtardı. İsmail Uzun hastanede tedavi altına alınırken, Alman polisi tarafından yakalanan, kavga sırasında başından ve ayaklarından yaralandığı belirlenen Teyfik T. de başka bir hastanede tedavi altına alındı. Kayserili olan Nejdet Uzun'un, eşini geçen yıl kanserden kaybettiği ve polise son başvurusunda, "İkimizden biri katil olacak, ya o adamı mahalleden gönderin ya da bize başka bir ev bulun" dediği ortaya çıktı.
 
(Sabah)

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