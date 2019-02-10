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Gürültü çıkarıp komşularını rahatsız eden kişi, 3 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Komşuluk münasebetlerini en çok bozan gürültü tartışması Yargıtay'ın emsal kararıyla yeni bir boyuta taşındı. Sürekli gürültü çıkarıp komşularını rahatsız eden kişi, 3 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

  • İHA
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Yılların komşularını birbirine düşüren gürültü kavgalarında emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Üst komşusunu gürültü konusunda şikayet eden, alt katta oturan bina sakini, sürekli hakarete maruz kalınca soluğu mahkemede aldı. Gürültü yapmalarının önlenmesini isteyen davacı komşular, gürültü yüzünden psikolojilerinin bozulduğunu ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğini öne sürdü. Mahkeme, gürültü yüzünden komşularını rahatsız eden davalıyı 3 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme, gürültü çıkaran vatandaşın 3 bin lira tazminat ödemesi yönündeki mahkeme kararını onadı. 
 
 
Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, evde saat 19.00 ile 07.00 saatleri arasında matkap ve benzeri motorlu aletlerin kullanılmasının yasak olduğunu duyurmuştu. Asayiş Daire Başkanlığı, 'Gürültünün yapılamayacağı saatlerin mevzuatta bulunup bulunmadığı' yönündeki bir soruyu da cevaplandırdı. Başkanlık, gürültü suçuyla alakalı 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde yürürlüğe konulan Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile farklı şekillerde yaptırımların düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Türk Ceza Kanununun 123 ve 183'üncü maddelerine göre 'kişilerin huzur ve sükununu bozma ve gürültüye sebep olma'nın suç olduğu hatırlatıldı.

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