'Gururlandık'

Yaklaşık 20 ay sonra kültür kompleksi olarak kapılarını açması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) temel atma töreni, önceki gün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sanatçılar, yeni AKM’ye ilişkin değerlendirmede bulundu. Türk Sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, dev projenin temelinin atılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Koçyiğit “Yerli ve yabancı birçok sanatsal faaliyeti seyircisi ile buluşturma imkanına sahip olacak, gerek estetik gerek mimari açıdan ülkemize layık yapılacak kültür merkezimizin dünya standartlarında yer alacak olması gerçekten gurur verici” dedi.

PROJE SÜPER OLMUŞ

Proje için Orhan Gencebay da “Atatürk’ümüze, ülkemize layık, dünya çapında bir projenin temeli atıldı. Çok sevinçliyiz. Projenin son halini çok beğendim. Süper olmuş. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Zafer Algöz ise eski AKM’nin ihtiyaçlara cevap vermeyecek nitelikte olduğu için yıkıldığını anlattı: “Yeni projeyi gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Çünkü sadece Türkiye ve İstanbul’un değil, Avrupa’nın da önemli bir kültür ve sanat merkezi olacak. Bittikten sonra hepimizin gurur duyacağı, üstelik dar gelirli vatandaşlarımızın da kültür bakanlığının eserlerini çok ucuz bir fiyata izleyebilecekleri dünyanın sayılı bir kültür merkezi olacak. Proje beni çok heyecanlandırdı.” Balet Tan Sağtürk de “İstanbul ve Türkiye için çok önemli bir proje. Yeni gösterilerimizi dünya çapında yapılacak bu kültür merkezinde sahneleyecek olmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.