Güzellik merkezi sahibi kadın, pedikür işlemi sonrasında kalan ölü derilerini alıp yediğini iddia ettiği kişi hakkında şikayetçi oldu

Kadıköy’de bir güzellik merkezi sahibi Ş.T., T.Y. isimli bir adamın pedikür işlemleri sonrasında kalan ölü derilerini balıklarına vereceğini söyleyip aldığını ancak kendisinin yediğini iddia etti. Sürekli olarak ponza kalıntılarını isteyip kendisini rahatsız ettiğini belirterek T.Y. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde iş yerine personel alımı için ilan verdiğini, T.Y.’nin iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

“Balıklarına vereceğini söyleyip kendisi yiyormuş”

Dilekçede, “T.Y. isimi şahıs, iş yerime gelen bayan müşterilerimin pedikür işlemlerinin ardından kalan ponza kalıntısı yani ölü derileri ücret karşılığında ısrarla benden istedi. Hatta bana da pedikür işlemi yaptı, o ponza kalıntılarını ‘pirana’ diye tabir edilen balıklarına vereceğini söyleyip benden aldı. Bunları kendisi yiyormuş” ifadelerini kullandı.

“Sürekli ölü derileri istiyor, personellerimi de rahatsız ediyor”

Söz konusu ölü derileri sürekli olarak kendisinden istediğini söyleyen Ş.T., “Mesaj göndererek, telefonla arayarak beni ve iş yeri personellerimi rahatsız etmiştir” dedi. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından T.Y. hakkında, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan soruşturma başlatıldı.

“Israrla isteyince sordum, ölü derileri yediğini söyledi”

Öte yandan konuya ilişkin konuşan genç kadın, “Bana ilk geldiğinde çalışma talebinde bulundu, benimle birlikte çalışmak istediğini söyledi. Bana pedikür işlemi yapmak istediğini söyledi, yaptı. Pedikürden sonra çıkan ölü deriyi istedi, yani DNA'mı istedi. Ben bunu ne yapacağını sorduğumda, piranalarına vereceğini söyledi. O sırada mantığa buydu. Gittikten sonra sürekli olarak sosyal medya hesaplarımdan ve telefonumdan taciz ettiğinden dolayı ısrarla üstüne gittiğimde ölü derileri yediğini söyledi. Yani adam benim DNA'larımı yemiş. Ben de gidip suç duyurusunda bulundum” dedi.

"Para karşılığında almayı teklif etti"

Böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını söyleyen Ş.T., “Manikür, pedikür işlemlerinden arta kalan ölü derinin ne işe yaracağı konusunda hiçbir fikrim yoktu kendisini tanıyana kadar. Alıp yediğini söyledi bana. Normal bir şey olmadığını düşünüyorum. Para karşılığında almayı teklif etti, kabul etmedim. Telefonumdan ve sosyal medya hesaplarımdan taciz ediyordu sürekli. Son olarak iş yerimi aradığı için şikayette bulundum. En azından bir tedbir kararı konulmasını istiyorum. Bunu artık sürekli hale getirmemesi açısından” diye konuştu.