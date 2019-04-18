Hac ve umre için enfeksiyon rehberi Sağlık Bakanlığınca Hac ve umre dönemlerinde salgın riski en yüksek olan enfeksiyonların su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar ile solunum yolu enfeksiyonları olduğu belirtilen açıklamada, ilk kez 2012’de tanımlanan ve solunum yolu ile bulaşan MERS-CoV hastalığının Arap Yarımadası ve özellikle Suudi Arabistan’da halen devam ettiğine dikkat çekildi.