Hac ve umre için enfeksiyon rehberi
Sağlık Bakanlığınca Hac ve umre dönemlerinde salgın riski en yüksek olan enfeksiyonların su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar ile solunum yolu enfeksiyonları olduğu belirtilen açıklamada, ilk kez 2012’de tanımlanan ve solunum yolu ile bulaşan MERS-CoV hastalığının Arap Yarımadası ve özellikle Suudi Arabistan’da halen devam ettiğine dikkat çekildi.
Bakanlık tarafından hazırlanan ve hac ve umre döneminde enfeksiyon kontrol önlemlerinin anlatıldığı rehberde, yiyecek-içecek tüketimi, kişisel hijyen, yaygın enfeksiyonlar, gerekli aşılar, antimikrobiyal direnç gibi konulara ilişkin bilgiler yer aldı.
MASKE KULLANIN
‘Hac ve Umre İbadeti Sırasında Enfeksiyon Bulaşının Önlenmesi’ başlıklı rehbere ve ‘Hac ve Umre’de Enfeksiyon Kontrol Önlemleri’ el broşürüne ‘https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/hacveumre’ adresinden ulaşılabilecek. Kitapçık vatandaşlara duyurulmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına da iletilecek. Rehberde, kalabalık ortamda maske kullanılması, el hijyenine dikkat edilmesi gibi uyarılara yer verildi.
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