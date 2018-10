10 Ekim Hadi İpucu sorusu ve cevabı Üstü keten tabanı ipten örme Katalan ayakkabılarına ne ad veriliyor

Hadi İpucu 10 Ekim sorusu: Katalan ayakkabılarına ne ad veriliyor? Üstü keten, tabanı ipten örme olan son yılların popüler Katalan ayakkabılarına ne ad verildiğini biliyor muyuz? Hadi ipucu sorusu: Üstü keten tabanı ipten örme Katalan ayakkabılarının adı nedir? 10 Ekim Çarşamba Hadi ipucu sorusu belli oldu. Üstü keten tabanı ipten örme ayakkabı modeli Hadi ipucu sorusu olarak yer aldı. Canlı bilgi yarışması olan Hadi'nin saat 12.30'da yapılacak yarışması için yayınlanan Hadi ipucu sorusunun cevabı nedir? 10 Ekim Hadi ipucu soruları ve cevaplarına bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Milyonalarca kişinin yakından takip ettiği Hadi ipucu yarışmasında 10 Ekim tarihinde üstü keten, tabanı ipten örme olan son yılların popüler Katalan ayakkabılarına ne adı soruldu. 10 Ekim 2018 tarihli Hadi İpucu sorusunda Katalan ayakkabılarına ne ad verildiği ilgili detayları bu haberimizde derledik. Hadi İpucu bugünkü sorusunun yanıtına göre Katalan ayakkabılarına ne ad verildiği ile ilgili merak edilenleri star.com.tr haber sitemizden takip edebilirsiniz. AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor. İşte Hadi İpucu 10 Ekim sorusu ve yanıtı…

Hafta ortasından günaydın 🌝Son dönemlerde ayakkabı çeşitleri arttığından farklı farklı ayakkabı isimleri duymaya başladık. 👠👡👢👞👟🤔Peki üstü keten, tabanı ipten örme olan son yılların popüler Katalan ayakkabılarına ne ad verildiğini biliyor muyuz?🤓🤓

Üstü keten, tabanı ipten örme olan Katalan ayakkabıları son yıllarda ülkemizde de popüler bir hal aldı. Oldukça rahat olan bu ayakkabılar, farklı malzemeler kullanılarak farklı modellerde yapılmaktadır. Peki üstü keten, tabanı ipten örme olan son yılların popüler Katalan ayakkabılarına ne ad verilir?



Üst kısmı kumaştan yapılan tabanı ise ip tarzında bir malzemeden yapılan ve genelde düz tabanlı ayakkabı modellerine espadril adı verilir. Kullanışlı ve oldukça rahat ayakkabılardır.



Kökeni çok eskilere hatta 4000 yıl öncesine dayandığı söylenen espadril, 1980’li yıllarda popüler hale gelmiş Katalan kökenli (İspanya) bir ayakkabı modelidir. Özelikle 80'li yıllarda popüler olmasının sebebi rahatlığı ve ucuz olmasından dolayıdır.

HADİ İPUCU 12:30 CEVAP: Espadril

Espadril Katalan – Pirene kaynaklı norml gündelik hayatta kulanılan genellikle düz ancak nadir de olsa topluklu olan ayakkabı modeline verilen isimdir. Ayakkabının üst kısmı genellikle pamuklu kumaştan yapılır. Tabanı ise bir halatın bir merkezde toprlanması tarzında bir görüntü gösterir ki orjinal espadrillerde tabanlar gerçekten buna benzer bir maddeden yani ipten yapılmıştır. Günümüzde ise çok farklı madelerden tabanlar yapılmaktadır.

Özellikle 1980 li yıllarda tüm dünyayı espadril modası sarmıştı. rahatlığı ve ucuz olması birde üstüne o dönemin popüler kültürünün bir parçası olması sbebei ile bir espadril fırtınası esmiştir.

Ancak son dönemde üretilen ve espadril olan satılan bir çok model yüksek topuklu ve desenli bir şekilde özellikle bayanlara yönelik olarak satılmaktadır.

9 EKİM SAAT 20:30 İÇİN HADİ İPUCU SORUSU

9 Ekim Hadi İpucu sorusu "Hadi bu akşam Müzik Gecesi'yle 20:30'da. Perküsyon denildiğinde aklınıza ne geliyor? Hep duyarız ama karşılığını bilemeyebiliyoruz. O zaman biz söyleyelim; vurmalı müzik aletleri, ritim amaçlı kullanılan çalgılar. Peki dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımızın ismini biliyor muyuz?" sorusu soruldu.

9 EKİM SAAT 20:30 İÇİN HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI

9 Ekim Hadi İpucu Türkiye'de Perküsyon sanatçının adı ne sorusu soruldu! Hadi İpucu sorusunun yanıtı Burhan Öcal'dır. Türkiye'nin en iyi Perküsyon sanatçısı olarak bilinen Burhan Öcal bir çok ödüle sahiptir. Hadi İpucu sorusunun yanıtı ilk olarak STAR.COM.TR haber sitemizden öğrendiniz. Perküsyon sanatçının adı merak ediliyordu.

BURHAN ÖÇAL KİMDİR?

Burhan Öçal, 25 Nisan 1959 tarihinde Kırklareli'nde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Babası sinema işletiyordu. 7 kardeşin en küçüğüdür. Çocukluğunda bir dönem Niğde'ye gitti, bir yıl kadar orada kaldı. Ortaokulu Kırklareli'nde okudu. Liseyi Ankara'da okudu. Sonra Nişantaşı'nda İstanbulBelediye konservatuvarına gitti, ama bitiremedi.

18 yaşındayken babasınaAmerika'ya gitmek istediğini söyledi. Çocukluk arkadaşı Erol Aral o dönemde İsviçre'de okuyordu. Erol'la kardeş gibiydi önce onu ziyaret edip oradan Amerika'ya gitmeyi planladı amaZürih'e varınca orada tam 12 yıl kaldı.

Çok genç yaşta başladığı müzik çalışmalarına yirmidört yaşından itibaren gittiği İsviçre, Zürih'de devam etmektedir. Ve halen 2 ülke arasında gidip gelmektedir.

Burhan Öçal, Darbuka, kös ve her tür perküsyon enstrümanının yanısıra, divan-saz, tanbur ve ud gibi telli Türk çalgılarının da ustasıdır.

1979 yılında katıldığı Zürih Şiir Festivali'nde ilk kez Batı Avrupa izleyicisinin karşısına çıkan Burhan Öçal, o tarihten bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde solo konserler vermektedir.

Müzik çalışmalarında, Klasik Türk Müziği'nin yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki saray müziği ve halk müziğinden etkiler bulunan Burhan Öçal'ın çaldığı enstrümanlar da tıpkı müziği gibi çeşitlilik göstermekte. Darbuka, kös ve her tür perküsyon enstrümanının yanı sıra, divan-saz, tanbur ve ud gibi telli Türk çalgılarının da ustası olan sanatçı, çoğu kez özgün müziğine güçlü sesi ile eşlik etmekte. Müziğine hakim olan atak enerjik, çoşkulu ve mükemmelliyetçi yapısıyla, müzikteki tüm sınırları sonuna dek zorlayan sanatçı, aynı konserde hem vurmalı hem de telli çalgıları bir arada çalarak eleştirmenleri ve izleyicileri şaşırtmakta.

Burhan Öçal tarafından 1991 yılında "İstanbul Oriental Ensemble" adı altında bir orkestra kuruldu.

Burhan Öçal, 1991 yılında Cemal Reşit Rey konser salonundaTürkiye'de ilk konserini verdiğinde İsviçre'nin, Almanya'nın hatta Amerika'nın birçok önemli festivalinde sahne almıştı.

2007 yılında Burhan Öçal & İstanbul Oriental Ensemble gerçekleştirdikleri Fransa turnesi kapsamında konserler verdi. Katıldığı festivallerle onbinlerce kişiyi Türk Müziği ritmleri ile coşturan Burhan Öçal'a Fransız gazeteciler "Darbukanın Şövalyesi" adını taktı.

1986 yılında, tanınmış piyanist Maria Joao Pires ve gitarist Elliot Fisk ile sahneye çıkan sanatçı, bu iki konseriyle klasik batı müziğine de başarılı bir giriş yaptı. Eleştirmenlerden büyük övgüler toplayan bu girişimini 1992'de Joe Zawinul ve Senfonik Orkestrası ile sürdürdü ve halen sürdürmektedir.

1999 ve 2001 yıllarında dünyanın en önemli artist ajanslarından olan ICM ile Amerika'da seri konserler veren Burhan Öçal, 2002 Nisan ayında, İstanbul Oriental Ensemble ile ABD'de turneye çıktı.

Derimod markasının reklam yıldızı oldu.

2004 yılında yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı "O Şimdi Mahkum" filminde başrolü Yavuz Bingöl, Levent Kazak, Gökhan Özoğuz, Erkan Can veZafer Algöz ile paylaşmıştır.

Almanca ve İngilizce bilen Burhan Öçal'ın müzik dışında gece hayatı yok ama araba tutkusu var. Klasik otomobilleri seviyor. Binek arabasının dışında iki tane Amerikan arabası var. İsviçre'de şarap sevgisi bulaştı. Bir şarap koleksiyonu var.

İlk eşi bir soprano idi. Evlendikten bir yıl sonra boşandı. İkinci eşinden de boşandı.

Albümleri :

1989 - The Turkish Butcher's Dance

1991 - Sultan Secret Door

1992 - "Turkish Traditional Percussion" Burhan Öçal

1992 - Black Sea - Karadeniz

1992 - Demedim mi?

1993 - Burhan Öçal "Turkish Folk Music"

1993 - Derviş Mustafa

1996 - Jardin Ottoman

1997 - Oient Secret

1998 - "Seda Oriental Bird" Christopher Dell – Holger Mantey – Burhan Öçal

1998 - Burhan Öçal "Classic Ansamble"

1998 - Caravaneseria

1999 - Grove Alla Turca (Türkiye)

2000 - Sultan Osman

2001 - Nacht Musik

2004 - Sultan Orhan

2004 - Trakya All Star-Kırklareli İl Sınırı

2005 - Yeni Rüya

2006 - Kammerorchester – Howard Griffiths

2006 - Oynamaya Geldik

2012 - Grand Bazar (Kapalıçarşı)

Filmleri :

2010 - Yeni Baştan

2010 - Şüphe

2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı: Görev Afrika

2008 - Dinle Neyden

2007 - n'filtre

2007 - O Kadın

2006 - Maçolar (Dizi)

2004 - O Şimdi Mahkum

9 EKİM HADİ İPUCU SORUSU: Sur Storm Fantastik Dörtlü'de ne yapıyordu?

Fantastik Dörtlü, herkesin yakından tanıdığı ve en çok seyredilen filmler arasında yer alır. Başrollerinde Kate Mara, Toby Kebbel, Jamie Bell ve Miles Teller'in rol aldığı film akıllarımıza kazınmıştır. Filmde rol alan 'Sue Storm' karakteri ile ilgili bugün bazı araştırmalar yapılıyor.







SUE STORM FANTASTİK DÖRTLÜ'DE NE YAPIYOR?



Bay Fantastik (Mr. Fantastik): Asıl adı Reed Richards'dir. Özel gücü her tarafının uzayabilmesidir. Bunun dışında zeki ve baş bilim insanı olduğu için Bay Fantastik olarak anılır.



Görünmez Kadın (İnvisible Woman): Asıl adı Susan Storm'dur. Görünmez olabilmektedir. Bunun yanında manyetik bir savunma da yapabilmektedir.



Alev Adam/Meşale Adam/İnsan Feneri (Human Torch): Asıl adı Johnny Storm'dur. Alevi kontrol edebilir ve uçabilir. Alevden bir süper nova yaratabilir.



Şey (The Thing): Asıl adı Ben Grimm'dir. Kozmik radyasyon sonucu vücudu kaya ile kaplanır.Muhteşem bir süper-insan kuvvetine sahiptir.

HADİ İÇİN TIKLAYINIZ



KATE MARA (SUE STORM) KİMDİR?



1983'te New York'ta doğdu. Timothy Christopher Mara ve Kathleen McNulty Mara çiftinin 4 çocuğunun 2.sidir. Kardeşi Rooney Mara da kendisi gibi ünlü bir oyuncudur. Daniel ve Conor adlarında 2 kardeşi daha bulunmaktadır. Oyunculuğa 9 yaşındayken okul tiyatrosunda ve diğer yerel tiyatrolarda başladı. NYU'nun Tisch School of the Arts kısmında müzikal bölümüne kabul edilse de tam zamanlı oyunculuk yapabilmek için hakkıından vazgeçti. 1997'de Law & Order'ın bir bölümünde ilk kez televizyonda göründü. 1999'dan itibaren ise sinema filmlerinde oynamaya başladı. 2005 yapımı Brokeback Dağı filmindeki genç Alma rolüyle adından söz ettirdi. 24, Entourage gibi dizilerin ardından American Horror Story: Murder House'daki Hayden McClaine rolüyle de dikkat çekti. Sinemada da Tetikçi (Shooter), 127 Saat, Evrim (Transcendence) filmlerinde yer alan Mara, Fantastik Dörtlü (The Fantastic Four) filminde Görünmez Kadın - Sue Storm rolüyle beğeni kazandı.



Marslı, Captive ve Megan Leavey gibi filmlerde de oynamış olan Mara, 2017 yılında İngiliz aktör Jamie Bell ile evlenmiştir.

Fantastik Dörtlü Marvel Comics tarafından yayımlanan bir hayalî karakterler topluluğudur. Yaratıcıları Stan Lee ve Jack Kirby'dir. İlk Fantastik Dörtlü çizgi romanı 1961 yılının kasım ayında yayımlanmıştır. Türkiye'de ise 1 Nisan 1988 yılında Alfa yayınları tarafından orijinal 190'ıncı sayıdan itibaren Fantastik Dörtlü adıyla yayınlanmaya başlanmıştır.



Reed Richards Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir bilim insanıdır. Uzayla ilgili birçok araştırma yapan Reed Richards'ın en büyük yardımcıları karısı Susan Richards ve onun erkek kardeşi Johnny Storm ve arkadaşı Ben Grimm'dir. Uzaya gönderilecek uzay gemisi üzerinde çalışan Reed Richards ve Sue Richards, Johnny Storm ve Ben Grimm normal uçuş gününden bir gün önce gizlice uzay gemisini uçuşa hazırlayıp uçururlar. Uzay gemisi normal bir şekilde kalkar. Uzayda yol alırken birdenbire kozmik radyasyon ışınlarına maruz kalırlar. Bu ışınlar hepsinin üzerinde değişikliklere yol açar.



Hepsi kozmik radyasyon ışınlarından dolayı bayılırlar. Geminin yardımcı pilotu uzay gemisini normal bir şekilde dünyaya indirir.Kozmik ışınlar yüzünden Reed Richards'ın her yeri uzamaya başlar. Sue Richards ise görünmez kadın olur. Johnny Storm ise Alev Adam'a dönüşür. Ben Grimm ise Taş Adam'a dönüşür. Fantastik Dörtlü bir takımdır. Her zaman birlikte hareket ederler ve olayların üstesinden gelirler. Zaman zaman Dişi Hulk ve Medusa da onlara katılır.







FANTASTİK DÖRTLÜ KARAKTERLERİ



Hadi Nedir?



