Prison Break dizisinde girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi nedir Hadi ipucu 3 Ekim sorusu ve cevabı

Hadi ipucu 3 Ekim sorusu ve cevabı Prison Break dizisinde girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi nedir ne oldu? Heyecanla oynanan Hadi 3 Ekim ipucu! Prison Break hapishaneden kaçmayı başaran karakter kimdir? Hadi 3 Ekim 2018 sorusu ve cevabı haberimizde yer alıyor. Milyonlarca kişinin oynadığı Hadi yarışması kullanıcılar tarafından büyük beğeni ile kullanılıyor. Hadi bilgi yarışması haftanın her günü birbirinden renkli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi öğlenki yarışın ardından 2 yarış daha düzenleyerek bu günkü yayınını tamamlamayı planlıyor. Hadi bilgi yarışması ekibi saat 19:30 da yeni konsep ti olan resim yarışması ile karşımızda olacak. Kullanıcılarını resim yarışması ile ısındırmayı planlayan hadi ekibi büyük yarışı olan 15 zor soru yarışını ise her zaman olduğu gibi kendi saati olan 20:30 da yayınlayacak. BiP üzerinden oynayabileceğin Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in esnek ve gelişmiş yetenekleriyle keşfet kategorisinde yer alan Hadi Bilgi Yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan bu servis üzerinden BiP’lilere yarışmaya ait en son bilgiler iletilir aynı zamanda her hafta BiP uygulamasından Hadi Bilgi Yarışması’nda kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili bazı ipuçları verilmekte.

Merhaba hadi bilgi yarışması severler.

Hadi bilgi yarışması resim yarışı yeni bir konsept ile çarşamba gününe geçen haftalarda dahil edilmişti. Kullanıcıların instagram üzerinden yaptığı oylama sonucunda yarışmanın devam edilmesi ve düzenli hale getirilmesine karar verilmişti. Her çarşamba günü kullanıcılarına en büyük ödül vermenin yanında birde farklı konseptte bir yarış düzenleyerek eğlendirmeye devam ediyor.

Hadi bilgi yarışması akşam 15 zor sorudan oluşan ve kullanıcılara kişi başı büyük miktarlar kazandıran yarışı öncesinde ipucu bilgisini aşağıdaki şekilde paylaştı.

“Hadi bu akşam 15 zor soruyla 20:30’da! Ödül 10.000 ₺

Prison Break dizisini duymuş muydunuz? Hatta Türk televizyonlarında da yayınlanmıştı. Peki Prison Break dizinsinde girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismini biliyor muyuz? ”

Hadi İpucu Cevap : dizideki ismi Michael Scofield —— gerçek ismi Wentworth Miller

Dizinin konusu;

Büyük Kaçış (Orijinal adı: Prison Break), ABD yapımı bir aksiyon dizisi. Hikâyesi Paul Scheuring tarafından ortaya atılmış ve FOX şirketi tarafından 2005 yılında dizi olarak hayatına adım atmıştır. Dizi genel olarak işlemediği bir suçtan dolayı idam cezası almış Lincoln Burrows (Dominic Purcell) ‘u ve Lincoln’ün kardeşi Michael Scofield (Wentworth Miller)’ın kardeşini kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark edip onu hapishaneden çıkarmak için bir kaçış planı yapması ve sonrasında gelişen olayları konu alır. Dizinin yapımcılığını Adelstein-Parouse Productions, Original Television ve 20th Century Fox Television işbirliğiyle üstlenmiştir.

Hadi Nedir?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)

Hadi internet yarışması 165 bin lira kazandırdı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılımcı rekoru ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla gerçekleşti. Yarışmaya ilgili ve katılımcı sayısı her gün artmaya devam ediyor. Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in keşfet kategorisi altında hadi bilgi yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan bu kanal üzerinden yarışmacılara en son bilgiler iletilirken aynı zamanda her hafta yarışmada kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili ipuçları da veriliyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.

Turkcell BiP Hadi Bilgi Yarışması Gerçek Para ödülü

Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Turkcell bir ilke daha imza attı. Mobil uygulama üzerinde bir ilk olan canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ ile bilginle para kazanma fırsatını elde edebilirsin. Türkiye’nin tamamen yerli ve milli mesajlaşma ve yaşam platformu BiP’teki ‘Hadi Bilgi Yarışması’ kanalını takip edip, bilginizle hem eğlenin hem de para kazanın.

Turkcell Hadi Yarışması

Turkcell BiP Hadi Bilgi Yarışması Nasıl Oynanır ?

Genel kültür ve bilgisine güvenen BiP kullanıcıları, Hadi Bilgi Yarışması kanalından ‘Joker’ hakkını ve ipucunu alarak, Hadi kanalında bir adım önde yarışma fırsatına sahip oluyorlar. Hadi Bilgi Yarışması’nda kazanma şansını artırmak için BiP’li olmanız yeterli.