HADİ ipucu sorusu ve cevabı nedir 31 Ekim 2018 HADİ ipucu sorusu Ara Güler'in lakabı nedir? HADİ ipucu sorusu Ara Güler'in lakabı nedir? HADİ ipucu sorusu ve cevabı araştırılıyor. 31 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı nedir? Hadi ipucu sorusu için heyecan zirvede yaşanıyor. Hadi bugün 12:30'da Ekimin son gününden günaydın Hadiciler. Ekime veda ederken ipucumuz Ekim ayında aramızdan ayrılan değerli, büyük fotoğraf sanatçısı Ara Güler'den geliyor. Ara Güler'in lakabı nedir biliyor muyuz? 31 Ekim HADİ ipucu sorusu Ara Güler'in lakabı nedir? Oldu.HADİ ipucu sorusu nedir? HADİ ipucu cevabı haberimizde yer alıyor. 31 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı için heyecan dorukta! Hadi bugün 12:30'da. Hadi İpucu bugünkü ödül miktarı kaç TL? Hadi 29 Ekim 12:30 yarışmasının ipucu sorusu belirlendi. Bugün 12:30'daki yarıişmada ödül ne kadar?. HADİ oyunu için her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor. İşte merak edilen 31 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı...

31 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı nedir? HADİ ipucu sorusu Ara Güler'in lakabı nedir? İşte 31 Ekim 12:30 Hadi ipucu… 30 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı nedir? HADİ ipucu sorusu ve cevabı açıklandı. HADİ ipucu ne oldu? Ekimin son gününden günaydın Hadiciler. Ekime veda ederken ipucumuz Ekim ayında aramızdan ayrılan değerli, büyük fotoğraf sanatçısı Ara Güler'den geliyor. Ara Güler'in lakabı nedir biliyor muyuz? 31 Ekim 2018 HADİ ipucu sorusu ve cevabı haberimizde yer alıyor. Canlı Bilgi Yarışması Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu belli oldu. Heyecanı yüksek para ödüllü yarışma HADİ oyunu bugün 12: 30'da oyun severleri bekliyor. Hadi yarışmasında günün ipucu sorusu yayınlandı. Hadi oyununu ilgiyle takip edenler, yarışmalar öncesi ipucu sorularını araştırıyor. Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor. Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İşte merak edilen 31 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı star.com.tr'de yer alıyor. HADİ İPUCU SORUSU 31 EKİM 2018 Ara Güler'in lakabı nedir? HADİ İPUCU CEVABI 31 EKİM 2018 FOTOĞRAF SANATÇISI ARA GÜLER'İN LAKABI NEDİR? Ara Güler'in çeşitli lakapları bulunmakla beraber, en çok bilinen üç lakabı şu şekildedir: Master of Leica (Leica Ustası) İstanbul Fotoğrafçısı İstanbul'un gözü ARA GÜLER'İN LAKABI NEDİR? İŞTE HAYATI Ara Güler'in lakabı çektiği İstanbul fotoğrafları sebebiyle İstanbul'un Gözü olmuştur.Ara Güler kimdir? Ara Güler 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğdu. Güler, 6 yaşındayken okumak için İstanbul'a geldi. 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine devam etti. 1962 yılına kadar Hayat dergisinde fotoğraf bölümü şefi olarak çalıştı. 1961'de Birleşik Krallık'ta yayınlanan Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu. Fotoğraf dünyasının çok önemli yayınlarında fotoğrafları kullanıldı, kendisinden bahsedildi. ABD'de, Almanya'da, Paris'te çeşitli sergiler açtı. Bu arada, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi birçok ünlünün fotoğrafını çekti, röportajlar yaptı. 1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin foto muhabirliği dalındaki birincilik ödülünü aldı. 1980'de fotoğraflarının bir kısmı Karacan Yayıncılık tarafından kitap haline getirildi. 1986'da Hürriyet Vakfı'nca basılan, Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı Mimar Sinan kitabını fotoğrafladı. Bu kitap 1987de Institute of Turkish Studies tarafından İngilizce olarak yayınlandı. Ara Güler'in fotoğraflarının büyük bir bölümü Fransa, ABD ve Almanya'da çeşitli müzelerde sergilenmekledir. Fotoğraflarında Leica makinasını kullanmıştır. Fotoğrafın sanat dalı olmadığını düşünmektedir. Ara Güler kendisini: "Ben de gazeteciyim. Fotoğrafçı değilim. Fotoğrafçı ile gazeteci arasındaki fark budur. Fotoğrafçı bomba patlar kaçar. Ama gazeteci peşinden gider olayı yakalamaya çalışır. Ben de bu yaşa kadar ona göre çalıştım" şeklinde tanımlıyor. DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ OBJEKTİFİNE TAŞIDI Ara Güler birçok ünlü ismi objektifine taşıdı. İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russell, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Maria Callas, Fikret Mualla, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile roportajlar yapmış ve fotograflarını çekmiştir. En ünlüsü fotoğrafcılara poz vermeyen Picasso'dur. HADİ İPUCU SORUSU: Buray'ın son albümünün ismi nedir? Hadi bu akşam fizy Müzik Gecesi'yle 20:30'da!

Ödül fizy katkılarıyla 30.000 TL.😎

İpucumuz bu akşam konuğumuz olan Buray'dan geliyor. 😍 Buray'ın son albümünü dinleyen var mı? Peki son albümünün ismini biliyor muyuz?🤗🙄 Dilerseniz Buray'ın son albümünü fizy'den dinleyebilirsiniz.😍 Hadi ipucu cevabımız : Kehanet Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray'ın son çıkardığı albümün ismi merak konusu oldu. 'Sen Sevda Mısın', 'Sahiden' ve 'Gitmem Gerek' gibi pek çok sevilen şarkıya imza atan Buray'ın en son çıkardığı albümü ve bu albümün ismini merak eden vatandaşlar, konuya dair merak edilen detayları sorguluyor.



2015'de ilk albümü olan "1 Şişe Aşk"ı piyasaya süren Buray bu albümden sonra 2016 yılında da "Sahiden" ile müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Genç oyuncu son olarak, 19 Ekim 2018'de dinleyicileriyle üçüncü çalışması "Kehanet"i buluşturdu. Yani vatandaşların merakla araştırdığı "Buray'ın son albümünün ismi nedir?" sorusunun yanıtı Kehanet...



BURAY KİMDİR?



15 Haziran 1984 tarihinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelen Buray'ın tam adı Buray Hoşsöz'dür. Lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde aldıktan sonra, üniverite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde tamamlamıştır.



Büyük Britanya'daki Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimi de yapan Buray, Avustralya’da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atmış, başta Ferhat Göçer'in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler vermiştir.



2015 yılında, Melbourne’daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk" için çalılışmalar yapan Buray, Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü. HADİ NEDİR NASIL OYNANIR



Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.



Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor. Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor. Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır. İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama: Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)

PARA NASIL ÇEKİLİR?



Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.

