Hadi ipucu sorusu ve cevabı Sheldon Cooper karakterinin yer aldığı dizi hangisi HADİ ipucu sorusu 10 Aralık

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HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI 10 ARALIK 2018

HADİ İPUCU CEVABI

Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz karakterlerinin yer aldığı dizi: The Big Bang Theory

HADİ İPUCU SORUSU:

THE BİG BANG THEORY

En büyük zevkleri kuantum fiziğine kafa yormak olan üstün zekalı iki arkadaş, güzel bir kızla karşılaşınca ne yaparlar?

The Big Bang Theory, işte o karşılaşma anında gerçekleşen büyük patlama ve sonrasını anlatan bir komedi dizisi... Okullarda "inek" olarak tabir edilen öğrencileri hatırlarsınız. Kafalarını kitaptan kaldırmazlar, derslerden daha önemli bir hadise yoktur hayatlarında ve ilerleyen yıllarda ya matematikçi olurlar ya da fizikçi. Bazıları şansı yaver giderse bilim dalında Nobel ödülü bile alabilir. Ama gelin görün ki insanlarla daha doğrusu karşı cinsle ilişkilerin denklemini bir türlü çözemezler. The Big Bang Theory, tam da böyle iki arkadaşın öyküsünü anlatıyor. Leonard ve Sheldon adlarındaki iki arkadaşın oturdukları apartmanda yan dairelerine yeni bir komşu taşınır. Adı Penny olan bu komşu güzeller güzeli bir sarışındır. Üstelik maceralı bir ilişkiden daha yeni sapasağlam ayakta çıkmıştır. Penny, zekaları gereğinden fazla ilerlemiş, ancak kızlar konusunda oldukça geri kalmış bu yeni iki komşusuna hayat hakkında öğretebileceği bir şeyleri olduğunu düşünmektedir. Yaşanacak olanlar da zaman içinde onun ne kadar haklı olduğunu gösterecektir. Dizi 12 sezondur.

10 Aralık Hadi joker kodu: Konsantrasyon

JOKER KODU NEDİR?

Hadi, sponsorlu yarışma yapılan günlerde joker kodu vermektedir. Bugün joker kodu yayımlandı. Yayımlanan joker kodu şu şekilde.

İPUCU SORUSU

HADİ NASIL OYNANIR?

Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması Hadi nasıl oynanıyor? Kolaydan zora doğru 12 adet soru sorulan yarışma uygulama üzerinden canlı olarak oynanıyor. Her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde başlayan iki adet yarışmadan oluşuyor.

Hadi Nedir?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsınız.

Ücretli midir?

Uygulamayı indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerinde bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriliyor?

Hadi yarışması gerçek para veriyor ve hesap bakiyesi 20 TL olunca bankadan çekilebiliyor.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın ana sayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendirilirsiniz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yollanır.

Nasıl Oynanır?

Telefon numaranızla kayıt oluyorsunuz. Her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde başlayan iki adet yarışmaya katılıyorsunuz. Yarışmaya katılıp soruları verilen süre sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Kaç tane joker kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek joker kazanabilirsin ama her yarışmada sadece 1 joker kullanabilirsin. Dikkat, final sorusunda joker kullanılmamaktadır.

Hadi Baldır Muhabbeti Nedir?

Hadi canlı bilgi yarışmasının bir bölümünde sorulan diz ile kalça arasındaki bölüme 190 bin kişinin baldır demesi ve bu cevabı veren herkesin elenmesi büyük etki yaratmış. Doğru cevabın uyluk çıkması sonrasında yarışmanın mesaj bölümüne binlerce baldır yazılmıştır. Baldır muhabbeti bu şekilde devam etmektedir. Yarışmaya yeni katılan kullanıcılar “baldır” muhabbetinin ne olduğunu aramaktadır.