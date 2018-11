HADİ ipucu sorusu 26 Kasım Élysée Sarayı hangi ülkededir? Élysée Sarayı nerede? HADİ ipucu sorusu ve cevabı araştırılıyor. HADİ ipucu sorusu nedir? 26 Kasım HADİ ipucu sorusu merak ediliyor. HADİ ipucu cevabı ne oldu? HADİ, Günde İki Kez Canlı Yayınlanan Yarışma; On İki Soruyu Doğru Cevaplayan Herkese Gerçek Para Ödülü Vadediyor. Binlerce kişinin aynı anda canlı oynadığı yarışmanın sunuculuk koltuğundaysa başarılı oyuncu Müge Boz oturuyor. Paris’in merkezinde yer alan Elysee Sarayı aynı zamanda ülke cumhurbaşkanın resmi ikametgahı olarak biliniyor. Peki, görkemli yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Elysee Sarayı nerede yer alıyor? Elysee Sarayı tarihi sanat tarihi meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Adını yakınlarında bulunan Champs Elysee’den alan Elysee Sarayı Seine nehrinin kıyısında bulunuyor. Élysée Sarayı 1718 ile 1722 yılları arasında mimarı Armand-Claude Mollet planlarına göre yapılmıştır. Élysée Sarayı yakın mesafede kalan Champs-Élysées'den adını alarak Paris'in merkezinde yer almaktadır.

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI 26 KASIM 2018

Hadi ipucu sorusunu sosyal medya hesabından, “Élysée Sarayı, Paris'in merkezinde yer alan, ülke cumhurbaşkanının resmi ikametgâhıdır. Bu ülkenin adını bilen hadiciler, bugünkü ipucumuzu bilmiş oluyor.” şeklinde paylaştı. 12:30 başlayacak olan Hadi’de sorusu: Élysée Sarayı hangi ülkededir? sorusu 12 sorudan biri olacak. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

ÉLYSÉE SARAYI HANGİ ÜLKEDEDİR?

Cevap: Fransa

ÉLYSÉE SARAYI

Élysée Sarayı 1718 ile 1722 yılları arasında mimarı Armand-Claude Mollet planlarına göre yapılmıştır. Élysée Sarayı yakın mesafede kalan Champs-Élysées’den adını alarak Paris’in merkezinde yer almaktadır. Fransacumhurbaşkanların resmi adresidir. Seine nehrin kuzeyinde kalan 55 Rue du Faubourg-Saint-Honoré sokağında kalmaktadır.

Hadi Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.