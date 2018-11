HADİ ipucu sorusu 29 Kasım İlk seri üretim Ford Model T'yi üreten mühendis kimdir? HADİ ipucu sorusu ve cevabı araştırılıyor. 28 Kasım HADİ ipucu sorusu ne oldu? HADİ ipucu cevabı araştırılmaya devam ediyor. hadioynalivehadi bugün Yeni Ford Focus’un katkılarıyla 12.30’da! Ödül Yeni Ford Focus’tan 10.000 TL olacak. Dört silindirli ilk otomobil 1890 yılında yapıldı. İpucumuz bugün elektrikli modellerini kullanmaya başladığımız otomobillerin tarihinden geliyor. İlk seri üretim otomobil olan Ford Model T’yi üreten mühendisin ismini bilen var mı? Oyun severler ‘’ 28 Kasım HADİ ipucu sorusu nedir, HADİ ipucu cevabı ne oldu’’ sorularına yanıt arıyor. AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. İşte HADİ ipucu sorusu 29 Kasım İlk seri üretim Ford Model T'yi üreten mühendis kimdir? HADİ ipucu sorusu ve cevabı star.com.tr’de…

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI 29 KASIM 2018

hadioynalivehadi bugün Yeni Ford Focus’un katkılarıyla 12.30’da!

Ödül Yeni Ford Focus’tan 10.000 TL

Dört silindirli ilk otomobil 1890 yılında yapıldı. İpucumuz bugün elektrikli modellerini kullanmaya başladığımız otomobillerin tarihinden geliyor. İlk seri üretim otomobil olan Ford Model T’yi üreten mühendisin ismini bilen var mı?

Hadi 29 Kasım ipucu sorusu ve cevabı: İlk seri üretim otomobil olan Ford Model T’yi üreten mühendisin ismi?

Hadi 29 Kasım 12:30 ipucu sorusu duyuruldu.

hadi bugün Yeni Ford Focus’un katkılarıyla 12.30’da!

Ödül Yeni Ford Focus’tan 10.000 TL

Dört silindirli ilk otomobil 1890 yılında yapıldı. İpucumuz bugün elektrikli modellerini kullanmaya başladığımız otomobillerin tarihinden geliyor. İlk seri üretim otomobil olan Ford Model T’yi üreten mühendisin ismini bilen var mı?

Soru: İlk seri üretim otomobil olan Ford Model T’yi üreten mühendisin ismini bilen var mı?

Cevap: Henry Ford

1 Ekim 1908 günü Ford firması pek çok tarihçi tarafından tüm zamanların en önemli otomobli olarak görülen Ford Model T’yi piyasaya sürdü.

Henry Ford’un alfabedeki diğer tüm harfleri neden atlayıp da bu modele T adını verdiği bir muammadır. İlk başlarda sadece gezi amaçlı üretilen model T’ye kısa sürede farklı gövde modelleri eklendir. Pratikliği ile öne çıkan model T hiçbir zaman tasarımının güzelliği nedeniyle takdir edilmedi veya bir yarışa katılmadı.

Model T’nin 22 beygir gücündeki dört silindirli motoru yaklaşık 544 Kg’lık aracı 55 ila 65 Km/s gibi hızlara çıkarabiliyordu. Bu o dönemin taş döşeli yolları için oldukça yeterli bir süratti. Motorun soğutması ilkel bir termosifon sistemi ile sağlanmaktaydı. Yağlama ise püskürtme tekniği ile gerçekleştiriliyordu. Yakıt tankı ön koltuğu altına yerleştirilmişti ve yakıt motora yer çekiminin sayesinde ulaşıyordu. İki vitesi olan Ford Model T’nin vitesi sürücü tarafından ayakla kontrol ediliyordu. İlk modellerde jant sökülemiyordu ancak 1919 yılında sökülebilir jant ekstra 25 dolarlık bir ücret ile alınabiliyordu.

Model T’ye insanlar pek çok isim takmışlar ve hatta alay etmişlerdir. Bununla birlikte Model T başta Amerika olmak üzere dünyanın büyük bir bölümünde insanların ayağını yerden kesmesini sağlayan başlıca otomobildir. Model T piyasada o kadar çok kabul görmüştür ki Ford’un 1908 yılındaki yıllık 10,000 araç kadar olan üretim miktarı 15 yıl sonra neredeyse yılda 2 milyon adede yükselmiştir. Bundaki en önemli etken ise 1913 gibi erken bir tarihte Ford’un Model T’yi rahibi olan diğer otomobil üreticilerinin araçlarına kıyasla oldukça düşük fiyatla satmaya başlamasından kaynaklanmıştır.

Henry Ford (1863 - 1947)

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, çoğunlukla yalnız tek bir modeli satışa çıkardığı halde, 20. yüzyılın ilk yarısında Amerikan piyasasına egemendi. Kendisi tarafından ilk kez uygulanan seri üretimle Ford, sürümü ve kazancı artırdı. Ayrıca daha yüksek ücretler ve daha kısa çalışma saatleriyle işçilerin koşullarını daha çekici bir hale getirdi.

30 Temmuz 1863'de Dearborn/Michigan'da İrlanda kökenli bir çiftçinin altı çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. Oniki yaşındayken annesini kaybeden Henry, boş zamanlarını kendisine kurduğu bir mekanik atölyesinde geçiriyordu. Burada 15 yaşında ilk buharlı makinesini yaptı. Detroit'te bir şirketin atölyesinde çıraklığa başladı ve önceleri cep saatleri onarımı konusunda uzmanlaştı. Cep saatlerini büyük çapta uygun fiyata üretme planından kısa bir süre sonra vazgeçti. 1882'de Michigan'ın güneyinde buharlı makine montörü olarak ilk kez sürekli bir işe girmiş oldu.

Altı yıl sonra bir çiftçinin kızı olan Clara J.Bryant ile evlenerek ondan bir çocuk sahibi oldu. 1891'den sonra Detroit'te Edison Illuminating Company'de (Işıklandırma Şirketi) mühendisliğe başladı (1893'te başmühendis oldu). Boş zamanlarında otomobil üretimi üzerinde çalışıyordu. İlk tek silindirli benzin motorunu 1893'te kendi evinin mutfağında üretti. Üç yıl sonra ilk otomobilini yaptı. 33 yaşındaki Ford, bisiklet tekerlekleri monte ettiği bir şasiye bir motor taktı. İlk şirketi olan Detroit Automobile Company, kuruluşundan birbuçuk yıl sonra, 1890'da iflas edince, Ford 16 Haziran 1903'te hisselerine % 25,5 oranında ortak olduğu Ford Motor Company'yi kurdu. Aynı yıl içinde ürettikleri ilk otomobil ABD'de satıldı. 1904'ten sonra otomobillerini başka kıtalara da ihraç etti.

Amerikalı Ford aynı yıl içinde kendi üretimi "999" markalı yarış arabasıyla yeni bir dünya rekoru kırdı. T Modeli 1906'dan beri şirketinin en büyük hisse sahibi ve başkanı olan Ford, 1908'de yaptığı T Modeli arabasıyla şirketinin dünya çapında tanınmasını sağlayan bir satış rekoru kırdı. Yalnız tek bir modeli satışa sunma düşüncesi önceleri kuşkuyla karşılanan Ford, bu uygulamayla turnayı gözünden vurdu. 1906'da İngiltere'de ilk Avrupa şubesini açan Ford, 1927'de A modelinin üretimine geçinceye kadar, yaklaşık olarak 15 milyon araba sattı. İşletmesi 1917'de üretimine tarımsal taşıt araçları (özellikle traktör) ekleyerek üretim yelpazesini genişletti.

1925'te kısa bir süre yolcu ve kargo uçakları üretimine de geçti. 1919'dan beri oğlu Edsel ilebirlikte şirketi yöneten Ford, bu tarihte şirketinin bütün hisselerini satın almıştı. Şirketinin ekonomik başarıları, yalnız satışa sunulan taşıt araçlarına dayanmakla kalmayıp, Ford'un planlama, örgütlenme ve üretim alanlarında uyguladığı yeniliklerle de yakından ilişkiliydi. 1913'te otomobil endüstrisine seri üretim bandını getiren Ford'dur. Ford'un, iş bölümü ve rasyonelleştirme yoluyla daha düşük maliyetli bir üretime ve daha yüksek satış sayılarına ulaşılacağına ilişkin düşüncesi tutundu. Aynı zamanda daha kısa çalışma saatlerini ve daha yüksek işçi ücretlerini savunmakla birlikte şirketinde sendikal eylemleri kabul etmedi.

"Fordizm" izleyen zamanlarda çok sayıda işletme tarafından benimsendi. Ford, Belçika (1922), İtalya (1923) ve Almanya'da (1925) fabrikalar kurduktan sonra Avrupa'daki Ford işleri 1928'den sonra İngiltere'de kurulan yeni bir fabrikadan merkezi olarak yönetildi. 1932'de piyasaya sürdüğü Y Modeli özellikle Avrupa pazarı için tasarlanmıştı. Bu model 1933'te geliştirilen V8 motoruyla birlikte, işletmenin izleyen yıllardaki gelişimi üzerinde, belirleyici bir rol oynadı. Ford, İkinci Dünya Savaşı'nda, tıpkı daha önce Birinci Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi, işletmesini tamamen savaş üretimine göre uyarladı. Ford Motor Company savaş malzemesi teslimatında en büyük şirketlerden biri oldu ve çok da iyi para kazandı. Buna rağmen Ford, her iki dünya savaşından önce barışın korunması için çaba harcamış ve 1936'da barışın güvence altına alınmasını hedefleyen bir vakıf olan Ford Foundation'ı kurmuştu.

Şirket Başkanlığına Oğlu Edsel 1943'te ölünce Henry Ford yeniden şirketinin yönetimini üstlendi. 1945'te savaşın sona ermesiyle silahlanmaya yönelik siparişlerin çoğu iptal edilince, Ford rekor sayılacak bir süre içinde barışsal üretime geçti. Temmuz 1945'te ilk binek otomobili üretim bandından çıktı. Bu, ABD'de üç buçuk yıldır üretilen ilk arabaydı. Bundan iki ay sonra Ford, şirket yönetimini torunu Henry Ford II'ye devretti. Şirketin kurucusu Ford, 7 Nisan 1947'de, 83 yaşında, Dearborn/Michigan'daki evinde bir beyin sektesinden öldü.

HADİ İPUCU SORUSU 28 KASIM 2018

Hadi 28 Kasım ipucu sorusu ve cevabı: Kedilerin kış aylarında soğuktan korunabilmesi için yapılmış barınaklara ne ad verilir?

Hadi 28 Kasım 12:30 ipucu sorusu duyuruldu.

Hadi Adore Mobilya’nın katkılarıyla bugün 12.30’da!

Ödül Adore Mobilya’dan 20.000 TL

Sevgili hadiciler havalar soğudu. Biz sıcacık evlerimizde otururken sokaktaki dostlarımızı unutmuyoruz değil mi? Bugünkü ipucumuz sokakta yaşayan tüylü dostlarımızı soğuktan ve yağmurdan korumak için yaptığımız barınaklardan geliyor. Kedilerin kış aylarında soğuktan korunabilmesi için çeşitli malzemelerden yapılmış barınaklara ne ad verilir?

CEVAP

KEDİ EVİ

Hadi Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.