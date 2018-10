HADİ ipucu sorusu ve cevabı nedir 28 Ekim HADİ ipucu sorusu Doha şehri hangi ülkenin başkentidir HADİ ipucu sorusu Doha şehri hangi ülkenin başkentidir merak ediliyor. 28 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı nedir? HADİ ipucu bugün saat 20:30’da oynanacak. Trend oyunlar arasında yer alan HADİ oyunu ipucu sorusu ve cevabı ne oldu? 28 Ekim HADİ ipucu sorusu bu sefer coğrafya bilgisinden geldi. HADİ ipucu sorusu nedir? HADİ ipucu cevabı haberimizde yer alıyor. 28 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı için heyecan dorukta! Hadi bu akşam 20:30'da. Hadi İpucu akşam ödül miktarı kaç TL? HADİ ipucu oyunu bugünkü ödülü 30.000 TL. Pazar kahvaltıları rahat rahat yapıldıysa günün ipucu gelsin o zaman 🤗 Doha şehrini duymuş muydunuz? Basra Körfezi kıyısında bulunuyor. Peki hangi ülkenin başkenti olduğunu biliyor muyuz? HADİ oyunu için her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

paylaş

tweetle

paylaş

0

0

0

0

0

0 x HADİ ipucu sorusu 28 Ekim Doha şehri hangi ülkenin başkentidir? HADİ ipucu sorusu ve cevabı nedir? HADİ ipucu ne oldu? 28 Ekim 2018 HADİ ipucu sorusu ve cevabı haberimizde yer alıyor. Canlı Bilgi Yarışması Hadi'nin bu akşamki ipucu sorusu belli oldu. Heyecanı yüksek para ödüllü yarışma HADİ oyunu bu akşam 20:30’da oyun severleri bekliyor. HADİ ipucu oyunu ödülü 30.000 TL. Pazar kahvaltıları rahat rahat yapıldıysa günün ipucu gelsin o zaman. Doha şehrini duymuş muydunuz? Basra Körfezi kıyısında bulunuyor. Peki hangi ülkenin başkenti olduğunu biliyor muyuz? Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor. Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İşte merak edilen 28 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı star.com.tr’de… HADİ İPUCU SORUSU 28 EKİM 2018 Doha şehri hangi ülkenin başkentidir? HADİ İPUCU CEVABI 28 EKİM 2018 KATAR DOHA ŞEHRİ HAKKINDA BİLGİ Basra Körfezi'nde yer alan Doha şehri, Katar'ın başkentidir. Dikkat çeken özelliklere sahip olan Doha şehri, toplam 234 kilometre karelik bir alana yayılmıştır. Kentte yaşayan insan sayısı ise yaklaşık 1 milyondur. Doha şehri, birçok petrol ve doğalgaz şehrine ise merkezlik yapmaktadır. İşte, Doha hangi ülkenin Başkentidir sorusuna cevap arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler Doha, Katar'ın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir, ülkenin doğusunda Basra Körfezi kıyısında yer almaktadır. Doha'nın nüfusu 2015 yılı itibarı ile 956,460 olup ülke nüfusunun %40'ı şehir ve banliyölerinde yaşamaktadır ve aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezidir. Doha, Katar'ın yedi belediyesinden biridir. Haziran ayı ile başlayan ve 38-48 dereceye varan sıcaklık ekim ayı ile birlikte 25-30 derece olan en düşük ısıya ulaşmaktadır. Ziyaret için en uygun zaman ideal sıcaklıkta bulunan ocak ve şubat aylarıdır. Monarşiyle yönetilen ülkede 2000'li yıllardan itibaren başlayan ve halen devam eden yoğun bir inşaat çalışması vardır. Nüfusun büyük çoğunluğunu halen devam etmekte olan inşaat sektöründe çalışan yabancı uyruklu işçiler oluşturur. Şehrin büyük bir ticaret ve alışveriş merkezine dönüştürülüp Orta Doğu'da Dubai ile yarışır bir şehir olması planlanmaktadır. Yapımı halen devam eden yeni Doha Uluslararası Havaalanı Projesi (NDIA) de buna en iyi örnektir. Proje, tamamlandığında bölgenin en büyük havaalanı olarak Orta Doğu'nun yeni aktarma ve bakım merkezi olması beklenmektedir. 2006 yılında 15. Asya Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştır. Aga Khan ödülüne layık görülen Katar Ulusal Müzesi bu kenttedir. Belediye ve Şehir Planlama Bakanlığı'na göre, 1963 yılında Katar'ın ilk belediyesi Katar Belediyesi, 11 nolu yasa ile kuruldu. Aynı yıl içerisimde ismi değişti, 15 nolu yasa ile Doha Belediyesi oldu. 2004 yılından beri Katar yedi belediyeye ayrılmakta olup Doha 2008 verilerine göre 998,651 kişilik nüfusu ile Katar'ın en büyük belediyesidir. 20. yüzyılın başında Doha dokuz ana semte ayrılmaktaydı. 2010 yılı itibarı ile Doha 60'tan fazla semte sahiptir. HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI 27 EKİM 2018 Soru: The Godfather filminde Vito Corleone karakterini kim canlandırıyor? Hadi ipucu sorusunu yanıtı; The Godfather filminde Vito Corleone karakterini MARLON BRANDO canlandırdı. MARLON BRANDO KİMDİR? Marlon Brando; 3 Nisan 1924 yılında Omaha, Nebraskada dünyaya geldi. 11 yaşına geldiğinde ailesi ayrıldı. Marlon Brando ve diğer iki kardeşini alan annesi Dorothy Julia, Kaliforniyaya taşındı. 1937 yılında aile tekrar bir araya geldi ve Şikagoya taşındılar. Küçük yaştan itibaren yaptığı taklitleri büyüdüğünde geliştirerek canlandırdığı karakterlerde kullandı. Kız kardeşi Jocelyn Brando, ailede ilk defa oyunculuk kariyeri peşinde koştu ve Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisine okudu. Broadwayde sahneye çıktıktan sonra birçok filmde rol aldı. Öteki kız kardeşi Frances Brando ise okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak New Yorka sanat okuluna gitti. Marlon daha sonra Francesin izinden gitti. Yazları babasının ayarladığı hendek kazıcılığı işini yaptı. Asker olmak istedi ama yapılan sağlık taramasında futbol oynarken yaşadığı diz sakatlığı yüzünden orduya kabul edilmedi. Bu olayın ardından New Yorktaki kız kardeşinin izinden gitmeye karar verdi. Babası bu kararını altı ay boyunca destekledi. Altıncı ayın sonunda ise satış elemanı olması için Brando'ya iş buldu. Yine de, Brando hayallerinin peşinden giderek Aktörler Studyosuna yazıldı ve eğitimine devam etti. HADİ NEDİR NASIL OYNANIR



Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.



Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor. Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor. Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.



PARA NASIL ÇEKİLİR?



Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor. İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama: Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;) YORUMLAR 0

EN ÇOK YORUMLANANLAR Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri En Çok Okunanlar Iğdır'da yapılıyor! Avrupa peşinde koşuyor 1 'Atalarımızın Türklerin yanında olması büyük gurur' 2 Kıdem tazminatı reformu yapılacak 3 21 yaşındaki genç kız şikayet etti! Öz babasını böyle yakalattı 4 'Alın bunu, B Takımına gönderdiğiniz forveti verin' 5