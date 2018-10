8 Ekim Hadi İpucu sorusu: Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserlere ne deniliyor biliyor muyuz? Asamblaj nedir? Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği Asamblaj nedir? Hadi İpucu yeni soruları ile yine gündem olmaya devam ediyor. Bu gün yayına girmesi beklenen 8 Ekim Hadi İpucu sorusu: Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserlere ne deniyor biliyor musunuz? sorusuyla verilen ipucunun cevabı araştırılmaya başlandı. Hadi’nin 8 Ekim tarihli 20:30 yarışmasının ipucu cevabını veren yarışmanın detayları aksam saatlerinde belli olacak. Hadi'nin 8 Ekim ipucu sorusu internette yine en çok aratılanlar arasına girdi. Sabah saatlerinde Liechtenstein'in başkenti Vaduz hangi kıtada yer alıyor? sorusunun yanı sıra aksam için verilen Hadi ipucu sorusunda Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserin adı nedir (Hadi ipucu 8 Ekim 20:30) Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserlere ne denir? sorusunun detaylarını bu haberimzden takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor. Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 8 Ekim Hadi ipucu için verilen sorunun cevabı bu akşam 20:30'da öğrenebilirsiniz. Bu akşamın ipucu bir sanat teriminden geliyor. Biliyorsunuzki sanatın bir çok türü var. Ama biz bugün sizlere görselde de gördüğünüz gibi birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserleri soracağız. Bu tarz eserlere ne deniliyor biliyor muyuz? Sizce de çok güzel değil mi? İşte Hadi İpucu yeni soruları ve cevapları ile ilgili yeni gelişmeler..

Bu akşamın ipucu bir sanat teriminden geliyor. 🎨🤗Biliyorsunuzki sanatın bir çok türü var. 👨🏻‍🎨👩🏻‍🎨Ama biz bugün sizlere görselde de gördüğünüz gibi birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserleri soracağız. 👀😄Bu tarz eserlere ne deniliyor biliyor muyuz?🤓🤓 Sizce de çok güzel değil mi? Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserler nelerdir? Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği Asamblaj nedir?



Birbirinden bağımsız malzemelerin sanat eseri haline getirilmesiyle ortaya çıkan Asamblaj akımı, 1960'larda ortaya çıkmıştır. ABD ve İngiltere'de ortaya çıkan bu akım, hazır malzemelerin parçayı bir bütün haline getirmesiyle oluşmaktadır. Asamblaj sanatı, Amerika ve İngiltere'de olduğu gibi ülkemizde de bir dönem uyarlanmıştır.



Asamblaj terimi ilk defa Jean Dubuffet tarafından 1953'te doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Bazı eleştirmenler bu terimin, iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece üç boyutlu nesneler için kullanılması gerektiğini ifade etseler de konuda ulaşılmış bir fikir birliği yoktur. Genel anlamıyla asamblajın, fotomontajlardan mekân düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan sanat eserlerini kapsadığı söylenebilir. HADİ İPUCU 12:30 İÇİN VERİLEN SORU: LIECHTENSTEIN HANGİ KITADA?



Liechtenstein Avrupa kıtasında yer almakta. Lihtenştayn (Almanca: Liechtenstein) ya da tam adı ile Lihtenştayn Prensliği, Orta Avrupa’da prenslik. 160 km²’lik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. İsviçre ve Avusturya arasında yer alır. Lihtenştayn, Orta Avrupa’da, İsviçre ile Avusturya arasında yer almaktadır. 160 km²'lik yüzölçümü ile dünyanın altıncı küçük devletidir. Sınırları 76 km uzunluğundadır.



Ren Vadisi ülkenin yarısını kaplar. Diğer yarısı ise Alp bölgesinden oluşmaktadır.



Hükümet merkezi Oberland bölgesinde yer alan 5 521 nüfuslu Vaduz'dadır.



Lihtenştayn, Özbekistan ile birlikte kendisinin ve komşularının denize kıyısı bulunmayan iki ülkeden biridir.



En yüksek noktası 2.599 m yüksekliğindeki Grauspitz dağları, en alçak noktası ise 430 m irtifadaki Ruggeller Riet'dir.



Vaduz'da 2004 yılında ortalama sıcaklık 10 °C idi. Vaduz'da 2004 yılında ortalama yağış miktarı 891 mm olmuştur. HADİ İPUCU SORUSU NEDİR NASIL OYNANIR? Son günlerin hem eğlendiren hem para kazandıran yarışması Hadi, en çok merak edilenler arasında. Canlı yayın yaparak online soru soran bilgi yarışması Hadi'de gerçek para ödülünü kazanmak için 12 soruya cevap vermeniz gerekiyor. AppStore'lardan sonra Androidlerin de cebine giren Hadi bilgi yarışması canlı olarak yayınlanıyor. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Günde İki Kez Canlı Yayınlanan Yarışma



12 soruyu doğru cevaplayan herkese gerçek para ödülü vadediyor. Binlerce kişinin aynı anda canlı oynadığı yarışmanın sunuculuk koltuğundaysa başarılı oyuncu Müge Boz oturuyor. Hadi, 17 Haziran günü ise yeni bir rekora imza attı; 50 bin kişi aynı anda 6.000 TL ödül için yarıştı. Canlı yayında, aynı anda 12 soruyu çözmek için heyecanlı bir yarışa giren oyunculardan yedisi, 6.000 TL'lik ödülü paylaştı.

HADİ NASIL OYNANIR?



Geçtiğimiz haftalarda AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor. YORUMLAR 0

