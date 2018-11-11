Haftalık izinler biriktirilemez 

İşçiye haftalık izin vermeyen ya da izni yarım gün olarak kullandıran işverene Yargıtay’dan kötü haber geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti. Kalıp ustası olarak çalışan işçi, 5. İş Mahkemesi’ne dava açarak, iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram tatili alacaklarının tahsilini istedi. İşveren ise davacının istifa ettiğini iddia etti. Mahkeme, davanın kabulüne karar verdi. Kararı davalı taraf temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. 5. İş Mahkemesi, bilirkişiden rapor da alınarak davacının ihbar tazminatına hak kazandığını ancak hafta tatili alacağı olmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne hükmetti. Bu kez kararı davacı taraf temyiz etti.

7 GÜN ÇALIŞAN VAR

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. 4857 sayılı İş Kanununun 46’ncı maddesinde, işçinin haftalık izin hakkının hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. Tanık işçiler, iş yerinde 1 haftada 7 gün çalışıldığını; ancak memleketlerinden İstanbul’a gelen işçiler haftalık izinlerini biriktirerek toplu şekilde kullandıklarını dile getirmişlerdir. Çalışılan hafta tatili karşılığı izinle telafi edilemez.