Haliç köprülerinde trafik düzenlemesi

Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.

Söz edilen köprüleri kullanacak sürücü ve yayaların, belirtilen saatlerde Haliç Köprüsü’nü tercih etmeleri gerekiyor.