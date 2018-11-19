Haliç köprülerinde trafik düzenlemesi
Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak.
- AA
Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.
Söz edilen köprüleri kullanacak sürücü ve yayaların, belirtilen saatlerde Haliç Köprüsü’nü tercih etmeleri gerekiyor.
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