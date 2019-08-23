Kırıkkale’de esi eşi Fedai Baran (45) tarafından 10 yaşındaki kızının önünde vahşice katledilen Emine Bulut cinayetine sosyal medyada büyük tepki var. Emine Bulut’un “Ben ölmek istemiyorum”, kızı F.B.B’nin ise “Anne lütfen ölme” diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Star Gazetesi Halime Kökçe yaşanan şiddet olayına sert tepki gösterdi. İşte Halime Kökçe’nin tepkisi…

“Bir çocuğun, annesinin boğazı kesilerek öldürülüşünü izlemesinden daha acı verici ne olabilir? Bir annenin çocuğuna işkence edilerek öldürülmesini izlemesi belki... Emine Bulut, 10 yaşındaki kızının gözü önünde ve ölmek istemiyorum diye feryat ettiği halde eski kocası tarafından boğazı kesilerek katledildi.

Nesini konuşacağız bu vahşiliğin, bu şiddetin, nasıl tanımlayacağımızı dahi bilemediğimiz bu hadisenin... Bu katil kocaya verilmesi gereken cezayı mı? İdam isteyelim, evet. Ama nasıl bir idam? Çocuğunun gözü önünde bir anneyi boğazını keserek öldürmüş birini, acısız bir ölüme mahkûm etmek karşılıyor mu peki işlediği suçu.

Kendi çocuğuna miras bıraktığı o katliam anını hangi ceza karşılayabilir ki? O yavrunun, annesini her hatırladığında gözünün önüne gelecek olan o katliam anına, kulağına dolacak olan "Ben ölmek istemiyorum" feryadına karşı hangi idam şekli yüreğimizi soğutur?

İşin tuhafı kadına şiddet konusu açıldığında birileri, olayın ciddiyetini anlamaktan uzak şekilde, alınan tedbir kararlarının aile kurumuna zarar verdiğinden dem vurabiliyor. Şiddetin bizatihi aileyi, çocuğu, anneliği, babalığı ortadan kaldırdığı görülmüyor. Sevgili, koca, eski koca şiddeti ilen nice Emine Bulut'lar katledildi. Nice çocuk, annesiz bırakıldı, hayatları boyunca kurtulamadıkları psikolojik travmalara maruz kaldı.”