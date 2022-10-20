Hasanağa Deresi'nde balık ölümleri! Sudan örnek alındı

Köy merkezinden geçen dere suyunda renk değişimi ve kirlilik fark edilirken balık ölümleri de gözleniyor.

- SUDAN ÖRNEK ALINDI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dere ve çevresinde inceleme yaptı. Kirliliğin kaynağını tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, sudan örnek aldı.

Köy Muhtarı Mehmet Üstün, AA muhabirine, deredeki kirliliğin balık ölümlerine neden olduğunu yaşananlardan dolayı endişe duyduklarını söyledi.

Geçen yıllarda da derenin kirli aktığını belirten Üstün, kirliliğin katı atık bertaraf tesisinden kaynaklandığını öne sürdü.

Köy halkı olarak tedirgin olduklarını vurgulayan Üstün, "Dereye gelip baktığımızda balık ölümlerinin olduğunu gördük. Daha önce defalarca yaşadığımız gibi yeni şehir çöplüğünden salıverilen bir su sebebiyle gerçekleşiyor bu kirlilik. Yetkililere haber verdik, sağ olsunlar gelip çalışmaya başladılar." dedi.

- "KALICI ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"



Kirliliğe kalıcı çözüm bulunmasını istediklerini aktaran Üstün, şunları kaydetti:

"Köyümüzün tam ortasından akan bir su. Hayvanlar ve insanlar sürekli bu su ile iç içe. Bundan sürekli etkileniyoruz. Bir sürü canlı ölüyor, balıklar, kurbağalar, kaplumbağalar suyun içerisinde yaşayan tüm canlılar ölüyor maalesef. Bu bir doğa katliamı. Siyaha dönük koyu kırmızı gibi bir renkte akıyor su. Bu salımlar sürekli devam ediyor. Yağışlı havalarda derenin debisi arttığında su bulanınca o zaman fark edemiyoruz ama böyle az su akarken açığa çıkıyor.

Tüm canlılar telef olmuş durumda. Köy olarak çözülmesini istiyoruz. Bu tesisten en çok biz etkileniyoruz. İnsanlar ve hayvanlar suyla iç içe. Yazın sıcak havalarda çocuklar bu suya girip oynuyor. Çocuklar bu suyun kirli olup olmadığını ayırt edebilecek yaşta değil. Bu kirliliği göstermek için birinin ölmesi mi gerekecek. Tedbirlerin alınmasını ve bir daha bunun yaşanmamasını istiyoruz."

- "BU DEREDEN HER TÜRLÜ TARIMSAL SULAMA YAPILIYOR"



Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise su kaynaklarındaki kirliliğin tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Deredeki kirliliği öğrendiği andan itibaren incelemeye geldiğini anlatan Arabacı, derenin geçtiği güzergahtaki çiftçileri dikkatli olmaları yönünde uyardıklarını dile getirdi.

Sorunun kalıcı olarak çözülmesi gerektiğini belirten Arabacı, "Hasanağa Deresi'ne zehirli suyun salındığını görüyoruz. Bunun sebebi az yukarıda katı atık tesisimiz var. Aslında çok güzel bir tesis, elektrik üretiliyor. Çok da güzel arıtma tesisi var, düzenli çalıştığında kirli su dereye akmıyor. Ama bilmiyoruz nedense 4-5 kez bu kirlilik yaşandı. Biz üreticimizi suyla buluşturup tarıma katkı sağlamak istiyoruz. Bu dereden her türlü tarımsal sulama yapılıyor. Aynı zamanda hayvancılık yapılıyor ve aşağıya doğru çiftliklerde hayvanlar bu dereden su içiyor. Gerekli uyarıları yaptık." diye konuştu.