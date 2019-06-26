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Haşema engeline 10 yıl hapis istendi

Oturdukları sitenin havuzuna dini inançları gereği haşema ile giren anne ve kızını engelleyen 4 kişi hakkında 10’ar yıl 6’şar ay hapis cezası istendi. Sanıklar Aralık ayında hakim karşısına çıkacak.

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İSTANBUL Acıbadem’de bulunan Almondhill Sitesi’nde yaşanan ‘haşema skandalı’ ile ilgili 4 kişi hakkında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 10’ar yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, iş insanı Ahmet Fevzi İnci’nin eşi Emel İnci ve kızı, ikamet ettikleri Almondhill Sitesi’ndeki havuza ‘haşema’ ile girdi. Ancak site yöneticisi Ali Çoban, Emel İnci ve kızını engellemek için ‘Almondhill Sitesi yaşam kuralları rehberi’ adı altında yasal dayanağı olmayan bir yazıyla, ‘havuza girerken ve güneşlenirken sadece mayo kullanılabileceği’ yönünde bir kural koydu.  Emel İnci ve kızı, site yöneticisi Ali Çoban’dan aldıkları talimatla hareket eden güvenlik görevlisi S.B. ve temizlik görevlisi H.Y. tarafından havuzdan çıkarıldı.

BABA FELÇ GEÇİRDİ

Eşinin ve kızının dini inançları gereği haşema giydikleri için havuzdan çıkarılmalarına tepki gösteren iş insanı Ahmet Fevzi İnci, güvenlik görevlileri ile tartıştı. Tartışmaya sonradan karışan site sakinlerinden Orhan Tural da, Ahmet Fevzi İnci’nin üzerine yürüyerek psikolojik baskıda bulundu. İnci, haşemanın bir yüzme kıyafeti olduğunu söylese de karşı taraf sözlü ve fiili saldırılarına devam etti. Ahmet Fevzi İnci, yaşanan tartışma ve arbedenin ardından evine dönerken beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan İnci’nin şah damarlarından ikisinin birden yırtıldığı ve yüzde 99’unun tıkandığı belirlendi. 40 gün hastanede kalan İnci felç oldu. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Yaşananların ardından Emel İnci, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonunda site yöneticisi Ali Çoban ile Orhan Tural, S.B. ve H.Y hakkında ‘zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 10’ar yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıklar, Aralık ayında hakim karşısına çıkacak.

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