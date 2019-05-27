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Haşhaş tarlaları ''mor beyaz''

Türkiye’nin haşhaş üretim merkezi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki afyon tarlaları mor ve beyaz çiçekleriyle görsel şölen oluşturuyor.

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Türkiye'deki üretiminin yüzde 90'ı Afyonkarahisar ve çevre illerde yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) denetimi altında yetiştirilen haşhaş, ilkbaharda beyaz ve mor çiçek açıyor. Mevsim koşullarından fazlaca etkilenen, soğuk ve sıcağı sevmeyen bitki, üreticiler tarafından duruma göre en az iki kez çapalanırken, yazlık ve güzlük haşhaş olmak üzere sulama sıklığı da değişiyor.

Tıpta kullanılmasının yanı sıra sofraları da süsleyen haşhaş, kozmetik sanayisinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

- MAYIS AYINDA ÇİÇEK AÇIYOR

Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyünde haşhaş üreten çiftçi Mevlüt Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın simgesi haşhaşların her yıl mayıs ayında çiçek açtığını söyledi.

Tarlaların, Afyonspor'un da renkleri olan mor ve beyaz renklere büründüğünü belirten Tunç, "Her yıl bu dönemde afyonlar çiçek açar. Beyaz haşhaşın çiçekleri beyaz renkte, siyah haşhaşın çiçekleri de mor renkte açıyor. Çiçeğin rengine göre kapsülün içindeki ürün rengi de değişiyor. Allah’a şükür bu yıl haşhaşlarımız iyi durumda." diye konuştu.

Tunç, bu yıl 10 dönüm alana haşhaş ektiğini, iki sulama gerçekleştirdiği üründen yüksek rekolte beklediğini aktardı.

Mevlüt Tunç, haşhaşın üretimine ilişkin şunları anlattı: "Her yıl ekim ayında toprak hazırlanır ve ürün ekilir. Bahara doğru çıktığında iki defa çapası yapılır. Gübresi, tarım ilacı atılır, sonra sulama başlar. Ekim durumuna göre de güzlük olursa iki sefer yeterli, yazlık olursa üç-dört sefer sulama yapılıyor. Kozalak döneminde sulamak sakıncalıdır. Çiçeği dökmeye başladığı zaman haşhaşta sulama gereksizdir. Birkaç yıldır haşhaş fiyatları iyi. Bir ölçek 14-15 kilograma tekabül ediyor. İyi tarlada 2 dekarda 20 ölçeğe kadar verir. Biraz kötü olursa 14-15 olur, daha altına düşmez."

- AKDAĞ TABİAT PARKI'NA GELENLERİN İLGİSİ YOĞUN

Akdağ Tabiat Parkı'nın eteklerinde bulunan Sorkun'dan geçen vatandaşların tarlaları görünce özçekim yaptığını belirten Tunç, "Her yıl haziranın 15'ine kadar beyaz ve mor renge bürünen tarlalarımıza yoldan geçen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Akdağ Tabiat Parkı'na gelen misafirler mutlaka yolda durarak hatıra fotoğrafları çektiriyorlar." şeklinde konuştu.

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