İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,783
  • EURO
    32,7434
  • ALTIN
    1960.21
  • BIST100
    7481.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Hasta vatandaşlara nakil ambulans hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 hasta nakil ambulansı 2023 yılında 48 bin 490 kişiye hizmet verdi.

IHA4 Ocak 2024 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Hasta vatandaşlara nakil ambulans hizmeti
ABONE OL

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nce sunulan "Hasta Nakil Ambulans Hizmeti" kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2023 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 48 bin 490 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 30 mavi ambulansla hasta vatandaşlar evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Öte yandan ambulanslar il dışı, bin 76 hastaya hizmet verdi. Ayrıca spor müsabakalarında, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde olmak üzere 2 bin 142 ek görev hizmeti sunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.