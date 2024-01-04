Hasta vatandaşlara nakil ambulans hizmeti

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nce sunulan "Hasta Nakil Ambulans Hizmeti" kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2023 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 48 bin 490 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 30 mavi ambulansla hasta vatandaşlar evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Öte yandan ambulanslar il dışı, bin 76 hastaya hizmet verdi. Ayrıca spor müsabakalarında, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde olmak üzere 2 bin 142 ek görev hizmeti sunuldu.