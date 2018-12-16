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Hastane bahçesinde kalbi durdu, müdahale ile hayata döndürüldü

Samsun'da hastane bahçesinde kalp krizi geçirerek kalbi duran bir kişi müdahale ile hayata döndürüldü.

  • İHA
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Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'da ikamet eden Şenel Altunışık (61) eşi ile birlikte Samsun'da ikamet eden kızına misafirliğe gitti.
 
Damadı ile birlikte dışarda gezen Altunışık damadına boynunun ağrıdığını söyleyince birlikte özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiler.
 
Hastane önünde damadı aracını park edip birlikte yürüyerek hastaneye girmek isteyen Şenel Altunışık kalp krizi geçirip olduğu yere yığılıp kaldı. Damadı ve vatandaşların da yardımıyla hastanenin acil servisine götürülen Altunışık'ın kalbinin durduğu tespit edildi. Müdahale yapılıp anjio olan Şenel Altunışık hayata döndürülerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
 

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