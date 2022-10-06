Hastanede yaşlı kadına eziyet! Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Video görüntüsünde yaşlı kadının üzerine para saçan şüpheli Ali Erata Samsun'da gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise Bursa'da yakalandı. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden Ali Erata dahil olmak üzere 4 şüpheli 'eziyet etme' ve 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



ÖMER ÇELİK: HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.