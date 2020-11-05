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Yaşam

Hatay'da Kovid-19 tedbirleri

Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamından 6 mahalle, 1 mezra ve 2 ev karantinaya alındı.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 19:32 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 19:32
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Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkhan ilçesinde 6 mahalle ve 1 mezra, Samandağı ilçesinde 2 ev karantinaya alındı.

Kırıkhan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, Ceylanlı, Bektaşlı, Karadurmuşlu, İçada, Baldıran ve Kodallı mahalleleri ile Baldıran İskan mezrası bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Atatürk Mahallesi ile Koyunoğlu mahallelerindeki 2 ikamette birden çok pozitif vaka çıkması üzerine söz konusu evlerin karantinaya alındığı bildirildi.

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